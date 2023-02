Plofkraak op Plantage Middenlaan in Amsterdam-Centrum

Beeld ANP / Inter Visual Studio

Bij de politie kwamen vlak voor 05.00 uur meldingen binnen over een explosie op de Plantage Middenlaan. Bij aankomst bleek de pinautomaat in het pand op de hoek met de Plantage Kerklaan opgeblazen. Deze is compleet verwoest.

Er is veel schade aan de gevel. Ook bij het naastgelegen hotel Park Plantage zijn de ruiten eruit geblazen. Bij de explosie zijn geen gewonden gevallen en de omliggende panden hoefden niet ontruimd te worden. Het is nog onduidelijk of en hoeveel er is buitgemaakt.

Scooter

De verdachten vluchtten op een scooter in de richting van de Hoogte Kadijk. De recherche, de Teamleider Explosievenverkenning en de Explosieven Opruimingsdienst doen onderzoek.

Een medewerker van het Park Plantage Hotel stond achter de receptie toen de plofkraak plaatsvond. “Hij paniekeerde,” vertelt de receptioniste die nu aan het werk is. “Veel van onze gasten kwamen naar beneden, midden in de nacht. Er kwam stof uit de muren. Sommige mensen waren echt bang.”

Een oud-medewerker van het hotel woont boven de pinautomaat. Zij zou ‘s nachts wakker zijn geworden van een explosie en door het raam naar beneden hebben gekeken, toen er een tweede explosie plaatsvond. “Gelukkig is ze ongedeerd,” zegt de receptioniste.

In de ochtend druppelen meerdere toeristen uit het hotel. “Ja, we hoorden de knal vannacht,” zegt er een, grote rolkoffer aan de hand. “Ik dacht: wat is dit?! Het was best schrikken.” Een andere Italiaan rookt nonchalant een sigaretje. Of hij bang was? “Nee. Ik dacht, misschien is het vuurwerk.”

Bij café Koosje is de plofkraak gesprek van de dag. Ze moesten vandaag iets later open, want de scherven lagen op het terras. Maar verder vindt een medewerker de schade meevallen: “Ik had verwacht dat het hele pand beschadigd zou zijn,” zegt ze.