Plofkraak op pinautomaat in Nieuw-West

Het is onduidelijk of het ook gelukt is de pinautomaat open te breken. Omwonenden spreken van een flinke explosie. De politie zegt de zaak te onderzoeken. Er vliegt een politiehelikopter in de omgeving op zoek naar de daders.



In oktober vorig jaar was er nog een poging tot een plofkraak op het Lambertus Zijlplein. Twee mannen plaatsten explosieven, maar die gingen uiteindelijk niet af. De daders zijn door bewakingscamera's in beeld gebracht. Er zijn inmiddels twee verdachten aangehouden.