Plofkraak op geldautomaat in Osdorp: veel schade, brand, maar geen buit

De recherche zoekt ‘in het bijzonder’ naar een persoon die ten tijde van het incident hinkend is weggelopen, zo meldt de politie. Kort na de drie zware explosies die tot ver in de omgeving werden gehoord, ging de politie ook op zoek naar twee mensen die op een donkere scooter wegreden. Getuigen hadden hen gezien, maar de politie kon de vermoedelijke daders niet vinden.

Een plofkraak plegen is vaak zinloos, aldus een woordvoerder van politie. “Vaak blijft er voor de daders alleen een beschadigde buit over. Of helemaal geen buit, in dit geval.”

De plofkraak werd uitgevoerd bij een automaat van Geldmaat, die in de gevel van tabakszaak Geestman was bevestigd. In de zaak is nog een geldautomaat, aldus een buurtbewoner. De schade aan het pand is enorm.

De eigenaar van de tabakszaak stond zaterdagochtend beduusd naar de ravage te kijken. Bouwvakkers haalden de brokstukken weg en hadden houten afdekplaten bij zich om de winkel dicht te spijkeren. De explosie was zo zwaar dat een winkelruit aan de overkant van de straat sneuvelde. Het Team Explosieven Verkenning van de politie en de Explosieven Opruimings Dienst (EOD) van defensie zijn een onderzoek gestart.

De tabakszaak heeft een belangrijke buurtfunctie, omdat deze ook dient als ophaalpunt van pakketjes. “Wat erg voor de mensen van de winkel,” zei een omstander zaterdagochtend.

Na de plofkraak brak er brand uit. Bewoners van woningen boven de geldautomaat moesten kort hun huis uit, onder meer om alles te ventileren. Kinderen waren zo geschrokken dat ze bij hun ouders in bed wilden slapen, zo zei een buurtvader.



