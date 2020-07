Plofkraak op afstortkluis in Oostelijk Havengebied

Foto ter illustratie. Beeld ANP XTRA

De daders hadden het gemunt op de afstortkluis, meldt de politie op Twitter. Omwonenden hoorden een harde knal.

De politie is op zoek naar twee verdachten. Op de Klapmutsenveem troffen agenten een voertuig aan dat mogelijk in verband staat met de kraak. Of er geld is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt.

Ook op de Klapmutsenveem verrichten agenten onderzoek: daar is een voertuig aangetroffen dat mogelijk iets met de plofkraak te maken heeft. Eventuele updates over dit incident worden hier gedeeld. Heeft u mogelijk informatie over de plofkraak? Meld dat dan via 0900-8844 [2/2]. — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) 5 juli 2020