Plofkraak op afstortkluis bij Buikslotermeerplein in Amsterdam-Noord

Beeld Jesper Roele

Even na 03.00 uur kwam bij de politie de melding binnen van een plofkraak. Ter plaatse bleek een afstortkluis van Geldmaat het doelwit te zijn geweest.

Enkele uren later, om 07.30 uur, was het onderzoek afgerond. Te zien is dat de schade aan andere panden meevalt.



Of er buit is gemaakt kan de politie nog niet zeggen. Volgens een woordvoerder is de politie op zoek naar twee verdachten die er op een scooter vandoor zijn gegaan na de explosie waarbij twee knallen te horen waren.

Het Team Explosieven Verkenning (TEV) en Forensische Opsporing doen onderzoek naar het soort explosief dat is gebruikt.

In april 2020 werd dezelfde automaat ook door criminelen opgeblazen. Destijds werden twee verdachten aangehouden. Zij vluchtten na de plofkraak op een scooter, maar kwamen ten val en konden na een korte achtervolging aangehouden worden.

Juwelier Bektas

In augustus van dit jaar was er ook een plofkraak op het Buikslotermeerplein. Toen was juwelier Bektas doelwit. De ravage was groot: in de winkel was geen vitrinekast meer heel en ook winkels in de omgeving liepen grote schade op.

In heel het land werden in de eerste negen maanden van dit jaar al meer plofkraken gepleegd dan in heel 2021. Zeven van de elf plofkraken die voor 15 september werden geregistreerd, waren in Noord-Holland. Die vonden bijna allemaal plaats in Amsterdam.

Het betrekkelijk hoge aantal plofkraken van dit jaar heeft mogelijk te maken door de toename van zelfgemaakte zware explosieven, denkt criminoloog Jasper van der Kemp van de Vrije Universiteit Amsterdam. “Vrij recent is het gebruik van zelf in elkaar geknutselde bommen die aan de buitenkant van geldautomaten worden bevestigd teruggekomen. Dit zie je met name in Amsterdam.”

Rond 03.05 uur vannacht heeft een plofkraak plaatsgevonden op een geldautomaat op het Buikslotermeerplein. De omgeving is afgezet. Team Explosieven Verkenning is aanwezig. Later volgt meer informatie. — Politie Eenheid Amsterdam (@POL_Amsterdam) 27 oktober 2022

