Plofkraak geldautomaat Koningin Wilhelminaplein

De kraak vond rond 00.30 uur plaats. De daders zijn volgens de politie op een scooter in onbekende richting gevlucht. Of er buit is gemaakt is niet bekend.



Om te controleren of er niet nog explosieven zijn achtergebleven is de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) opgeroepen het plaats delict te onderzoeken. De Forensische Opsporing doet sporenonderzoek.



De politie is op zoek naar getuigen van de kraak.