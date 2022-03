Plofkraak bij tankstation in Duivendrecht

Bij een plofkraak is woensdagochtend veel schade ontstaan. Het gebouw bij het tankstation bij de Makro aan de De Flinesstraat in Duivendrecht was even na 03.30 het doelwit van de plofkraak. Beeld ANP / Novum RegioFoto

Vlak na 03.30 uur werd er melding gedaan bij de politie van de plofkraak. Op foto's is te zien dat de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) van Defensie aanwezig is en samen met de politie onderzoek doet.

De gevel is volgens de politie flink beschadigd door de ‘enorme knal’, vermoedelijk veroorzaakt door explosieven. Volgens een politiewoordvoerder is de gevel er ‘uitgeblazen’, maar zijn de dragende delen van de gevel wel intact gebleven. Er is volgens de zegsman dan ook geen instortingsgevaar.

De politie meldt dat een getuige na de plofkraak een donkere scooter met twee personen weg heeft zien rijden in de richting van de Van der Madeweg, maar agenten hebben ze niet meer aangetroffen. Of de daders buit hebben gemaakt, is niet bekend.