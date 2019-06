Plofkraak bij geldautomaat op Postjesweg

Plofkraak op de Postjesweg.

Veel mensen spreken op Twitter van een enorme knal. ‘Leek wel een ontploffing,’ schrijft iemand die van het lawaai wakker is geworden. ‘Zit recht overeind in bed.’

Op beelden is te zien dat de explosie, die even na 03.30 uur plaatsvond, veel schade tot gevolg heeft. Aan allebei de zijden van het hoekpand op de Postjesweg en de Columbusstraat is een deel van de gevel eruit geblazen.

De straat werd door de politie afgezet, waarop specialisten zijn opgeroepen om de plaats delict te onderzoeken.