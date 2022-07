Plofkraak aan het Beukenplein ‘De winkel is total loss’

De Primera winkel aan het Beukenplein in Amsterdam is maandag in alle vroegte het doelwit van een plofkraak geweest. Rond kwart over twee werd de buurt opgeschikt door een hevige explosie. Beeld Michel van Bergen

De glasscherven, die tot aan de overkant van het Beukenplein lagen, zijn aan het begin van de middag opgeruimd. Een rek met ansichtkaarten ligt wel nog op het plein. Werkmannen timmeren houten platen tegen de pui van de Primera, die door de explosie van een plofkraak in de nacht van zondag op maandag bijna volledig is weggeslagen. Ook de naastgelegen opgang naar een appartementencomplex is compleet vernield.

“Binnen is het een chaos,” zegt Ron Schouten, de eigenaar van het winkelpand. “De winkel is total loss.”

Het plafond is deels naar beneden gekomen, de vloer ligt bezaaid met brokstukken. Het glas van de koelkastdeur ligt aan diggelen. Een glasplaat uit de pui is met zoveel geweld uit de sponning geschoten dat een lantaarnpaal op de stoep scheef is komen te staan. De glassplinters zitten er nog in.

Schouten schat dat het drie á vier maanden gaat duren voordat de winkel is opgeknapt. “De schade is enorm, volgens de eerste schatting tussen de anderhalf en twee ton. En je weet dat het niks heeft opgebracht. Die kluizen zijn tegenwoordig zo sterk.”

Harde knallen

Om 02.20 uur waren kort achter elkaar twee harde knallen te horen. Volgens de politie hebben getuigen gezien hoe kort na de ontploffing twee personen ervandoor gingen op een scooter in de richting van de Sparrenweg. Meerdere bewoners van het Beukenplein moesten hun huis uit. Ook heeft een buurtbewoner gehoorschade opgelopen, meldt een woordvoerder van de politie.

Een andere buurtbewoner hoorde rond half drie ‘s nachts een harde knal. “Alsof er een bom afging. Alle alarmen in de buurt gingen af. Daarna werd het weer rustig. De ravage is veel groter dan ik dacht.”

Ook Eveline (37), die om de hoek woont, schrok wakker. “Het was echt keihard. Ik vloog mijn bed uit, want mijn zoontje van twee begon te huilen. Toen ik hem vasthield, knalde het nog een keer. Je schrikt je helemaal rot.”

Haar zoontje was de volgende ochtend nog steeds niet van de schrik bekomen. Eveline: “Toen hij wakker werd, begon hij meteen te klappen en riep ‘boem, boem’. Hij is het echt nog aan het verwerken.”

Permanente gehoorschade

Bewoners van de acht appartementen boven de Primera zijn na de explosie opgevangen bij Bar Bukowski. “We hebben ze koffie en thee gegeven,” zegt bedrijfsleider Pieter Moesker. “Er zaten ook ouders met een baby van drie maanden tussen, dat is vrij schrijnend.”

Volgens Moesker waren de bewoners erg geschrokken. “Een man was na de eerste explosie op zijn balkon gaan staan, dus hij stond er vlak boven toen de tweede explosie kwam. Die heeft waarschijnlijk permanente hoorschade.”

Mede-eigenaar van de Primera Ali Muhammed en zijn zoon Afaan (22) zijn maandagochtend om 08.00 uur direct naar de zaak gekomen toen ze gebeld werden. Zoon Afaan: “Natuurlijk zijn we er. Mijn vader heeft deze zaak al 22 jaar, vooral voor hem komt het hard aan. We zitten nu nog wel in de adrenaline en fightmodus. We willen zo snel mogelijk weten wat gebeurd is.”

Volgens Afaan is er geen buit gemaakt, maar is er wel veel schade. “We zijn vooral bezig met vragen beantwoorden, zoals hoe je bij de kluis kan. De explosievendienst is geweest en we moeten dingen regelen voor de verzekering.”

Het is de tweede plofkraak in een week tijd in Amsterdam. Vorige week zaterdag brak brand uit na een plofkraak op een Geldmaat in Osdorp, die in de gevel van tabakszaak Geestman was bevestigd op hoofdstraat Tussen Meer. Ook toen zagen getuigen na de plofkraak een scooter met twee personen wegrijden.