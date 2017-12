Plezierjager wil ook op damherten schieten

Wij willen het publieke belang niet uit handen geven

Het bedrijf heeft inmiddels zelf de benodigde vereniging opgericht en nodigt de jagers uit daar lid van te worden. Dat weigeren de jagers op hun beurt, omdat ze in de vereniging van Waternet nauwelijks enig gewicht in de schaal leggen waardoor hun invloed verwaarloosbaar is.



Gevoelig

De jagers, verenigd in de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (KNJV) afdeling Noord-Holland, houden voet bij stuk. "De nieuwe Wet natuurbescherming geeft ons als vrijwilligers hier een taak. Dit is in 20 van de 21 Noord-Hollandse wildbeheereenheden zo geregeld. Dus wij zeggen: gelijke monniken, gelijke kappen," aldus Wim van den Essenburg, afdelingsvoorzitter van de KNJV. "De wet heeft die verenigingen bedoeld als jagersverenigingen. In de rest van de provincie werken de terrein­beheerders en de jagers ook op basis van gelijke verhouding met elkaar samen."



De zaak ligt nu bij de provincie Noord-Holland, waar gedeputeerde Jaap Bond (CDA) de strijdende partijen om tafel heeft geroepen. Hij bevestigt de twist. "De jagers hebben gedaan wat ze moesten doen van de wet, terwijl de terreinbeheerders als Waternet en Natuurmonumenten te laat actie hebben ondernomen. Maar we weten ook dat het beheer in het gebied, dat nu goed geregeld is, heel gevoelig ligt in de gemeenteraad van Amsterdam. Dat Waternet er vat op wil houden, begrijp ik dus heel goed."



Ook Bond vraagt zich af wat voor de particuliere jagers de meerwaarde is van invloed binnen een beheers­vereniging. "Er moeten afspraken komen over de invloed die deze twee partijen op elkaar hebben. Dat stemrecht is de kern van het probleem." Bond ontvangt de strijdende partijen binnenkort opnieuw voor overleg, maar een oplossing is volgens hem nog niet in zicht.