Plek voor 100 sekswerkers in nieuw erotisch centrum buiten de Wallen

Ook worden waarschijnlijk twee café’s en een stripclub, sekstheater of een andere vorm van erotisch entertainment in het gebouw gevestigd. Dat staat in een marktverkenning die door burgemeester Femke Halsema naar de gemeenteraad is gestuurd. Dit is een oproep voor commerciële partijen met interesse in de bouw van het pand, om zich bij de hoofdstad te melden. De definitieve invulling van het erotisch centrum staat hiermee nog niet vast, de marktconsultatie moet een realistisch idee geven van de kosten en de exploitatievorm van het project.

In het gebouw komt ook ruimte voor hulpverleningsinstanties en kantoorruimte voor zeker drie exploitanten die de erotische werkplekken beheren. Het geheel krijgt één centrale toegang met beveiliging, in totaal gaat het om een ontwikkeling met zo'n 5000 vierkante meter bruto vloeroppervlakte.

Maar waar?

De Amsterdamse raad steunt het voornemen van burgemeester Femke Halsema om prostitutie minder dominant te maken in de binnenstad. Hierdoor moet de wijk weer leefbaar worden, de laatst jaren zorgen met name de vele bezoekers die zich vergapen aan de sekswerkers achter de ramen voor veel overlast.

In ruil voor het weghalen van ramen in de binnenstad moeten er elders wel nieuwe werkplekken verrijzen. Al eerder zei Halsema dat een nieuw te bouwen erotisch centrum wat haar betreft verrijst in het gebied Amstel III, de Arenapoort, op Sloterdijk 2, in Zuid nabij de Rai, het Hamerkwartier, een waterlocatie, of in het Eenhoorngebied. De burgemeester voegt hier nu Haven-stad aan toe als mogelijke plek.

Wanneer en waar het centrum precies gebouwd kan worden is nog niet duidelijk. Ook is nog niet te zeggen hoe burgemeester Halsema de zittende exploitanten in het Wallengebied gaat overtuigen dat hun ramen moeten verdwijnen. Eerdere projecten, onder leiding van oud-burgemeester Job Cohen en toenmalig wethouder Lodewijk Asscher, waarbij eigenaren van prostitutiepanden werden uitgekocht, hebben tientallen miljoenen euro’s gekost.