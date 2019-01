Plek gevonden voor monument Nelson Mandela

Dat heeft het bestuur van stadsdeel Zuidoost besloten. Het stadsbestuur had een jaar geleden een ton beschikbaar gesteld voor het gedenkteken, met als voorwaarde dat het dit jaar wordt gerealiseerd. Het stadsdeel draagt 38.000 euro bij.



De opdracht voor het monument is nog niet verstrekt. Uitgangspunt is dat het een internationale uitstraling en aantrekkingskracht krijgt.



Mandelapark

Het Bijlmerpark in Zuidoost werd in 2014 omgedoopt tot het Nelson Mandelapark, een jaar na het overlijden van de voormalig president van Zuid-Afrika. Burgemeester Eberhard van der Laan onthulde in oktober dat jaar de nieuwe naam op de toegangspoort.



Amsterdam had een bijzondere relatie met Mandela. De stad deed volop mee aan het internationale protest tegen het Zuid-Afrikaanse apartheidssysteem. Na zijn vrijlating begin 1990 bezocht Mandela de stad vijf keer.