Pleinvrees Festival afgelast wegens ‘extreme’ weersvoorspelling

Een eerdere editie van Pleinvrees. Beeld Amaury Miller

Na overleg met de gemeente, betrokken veiligheidsdiensten en weerbedrijf Meteo Consult is vastgesteld dat de veiligheid van de bezoekers niet kan worden gegarandeerd. Ook het nemen van extra voorzorgsmaatregelen zou er, zo laat organisatie Apenkooi Events weten, niet voor zorgen dat het evenement aan alle veiligheidseisen voldoet.

Gedurende de opbouwperiode en tijdens het festival staat de organisatie altijd in nauw contact met Meteo Consult. ‘Ons festival (tenten, podia, speakertorens etc.) is veilig tot een bepaald weerbeeld,’ legt Pleinvrees op Instagram uit. ‘De constante harde wind en extreem harde windstoten die Meteo Consult verwacht, zijn voor ons evenement boven de kritische grens.’

“We nemen met pijn in ons hart deze beslissing, gedwongen door het weer,” aldus Reinier Suyderhoud van Apenkooi Events, de organisatie achter Pleinvrees Festival. “We hopen op begrip van onze bezoekers voor deze moeilijke beslissing.”

Bezoekers in het bezit van een kaartje kunnen zich bij de organisatie melden om hun geld terug te krijgen. Voor meer informatie verwijst de organisatie naar de website van Pleinvrees.