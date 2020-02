‘Platforms Schiphol veel te onveilig, incidenten worden niet gemeld’

Luchtvaartinspectie ILT registreerde vorig jaar 7500 meldingen over incidenten op Schiphol. Beeld ANP

In de eerste negen maanden van 2019 waren er dertien arbeidsongevallen op Schiphol, waarvan twee met blijvend letsel en één met dodelijke afloop. Volgens FNV verslechtert de veiligheidssituatie vooral op de platforms, de plek waar vliegtuigen worden in- en uitgeladen. Aanbevelingen om daar de veiligheid te ver­beteren zouden niet goed worden nagevolgd.

Nu de Tweede Kamer dinsdag overlegt over de algehele veiligheid in de luchtvaart, vraagt de bond extra aandacht voor de duizenden medewerkers die op de platforms werken. De bond is geschrokken van de recente rapportage van luchtvaartinspectie ILT over Schiphol. Van de 7500 kleine en grote veiligheidsincidenten die vorig jaar – verplicht – zijn gemeld, vond 40 procent bij grondafhandeling plaats. Het aantal meldingen van onveilige situaties is vorig jaar 13 procent gegroeid.

Botsingen

De inspectie maakt zich vooral zorgen over de vele incidenten bij de gate. Zo raakten vorig jaar 18 toestellen beschadigd, door (milde) botsingen met andere voertuigen. Maar er waren ook twee serieuze botsingen tussen taxiënde vliegtuigen en een aanrijding tussen een vliegtuig en een aviobrug, de beweegbare looptunnel tussen luchthaven en vliegtuig.

Bij verrassingscontroles op de platforms vond ILT 240 keer een afwijking van de voorschriften. ‘Veel grondpersoneel ervaart een hoge werkdruk, vooral in het hoogseizoen en bij ziekte van collega’s,’ aldus het rapport. Voor veel werk dat door meer mensen gedaan zou moeten worden, is maar één persoon beschikbaar.

FNV vreest dat het aantal incidenten veel hoger kan liggen. Volgens de bond zijn veel grondmedewerkers bang om onveilige situaties te melden. “Bij vliegend personeel is het gebruikelijk dat incidenten worden gemeld om ervan te leren,” zegt FNV-bestuurder Joost van Doesburg. “Betrokkenen worden niet gestraft. Bij grondpersoneel is dat anders. Er zijn in het verleden medewerkers gestraft, onder meer met ontslag. Daardoor neemt de bereidheid om incidenten te melden af. Dat is slecht voor de algemene veiligheid.”

Volgens FNV is de organisatie op de platforms, waar afhandelingsbedrijven met elkaar concurreren, de grote oorzaak van de onveiligheid. “Het verloop van personeel is daardoor hoog. Voor de veiligheid is juist ervaring belangrijk.”

FNV strijdt al jaren tegen wat het ‘doorgeslagen marktwerking’ op de luchthaven noemt, met flexbanen, aanbestedingen en concurrentie. “Om het hoge personeelsverloop en de werkdruk te verlagen, moeten arbeidsvoorwaarden verbeteren,” zegt Van Doesburg. Daarnaast moet er een algemeen verbindende cao voor alle afhandelaars komen en, net als bij bedrijven die vliegtuigen onderhouden, een maximum aan het aantal flexwerkers en uitzendkrachten.

Schiphol kon dinsdagochtend nog niet op de kritiek van FNV reageren.