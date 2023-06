Platformmedewerkers Schiphol werken al jaren in de fijnstof: ‘Collega’s zijn overleden door dit soort klachten’

Elektrische voertuigen, tilhulpen, vliegtuigen die op één motor rijden. Op Schiphol wordt veel gedaan om het loodzware werk van platformmedewerkers te verlichten. Maar volgens toezichthouders en personeel gaat het te langzaam. ‘Het is nog jaren zelfmoord om op het platform te werken.’

Muisstil rijdt de pushbacktractor de volgeladen KLM-Boeing 737 achteruit het platform op, om hem met een zwaai richting taxibaan te parkeren. Chauffeur Harry Lenzen ontkoppelt de trekker van het vliegtuig, steekt een duim op richting cockpit als de Pijlstaart beide motoren start en oorverdovend wegrijdt, richting startbaan en Stockholm. Gedaan is het met de stilte.

Lenzen rijdt op een van de veertien elektrische pushbacktractors die KLM sinds kort op de luchthaven gebruikt om vliegtuigen van de gate te duwen. Ze vervangen hun broertjes die jarenlang ronkend vliegtuigen op walmende diesel wegduwden.

De oudgediende pushbackchauffeur, in 1979 op het platform begonnen, is er zeer over te spreken. “Dit is ook innerlijk prettiger en rustiger. Het hele platform was altijd een klereherrie vol zwarte rook en stof. Het is nu letterlijk stiller en schoner.”

Dat blijkt. Lenzen vertelt zijn verhaal pal naast een uitstootvrij elektrisch aggregaat dat een geparkeerde Boeing van stroom voorziet, in plaats van een dieselversie. “Daar kon je niet naast staan en met elkaar praten.”

Ongezond en gevaarlijk

Werken rondom de vliegtuigen behoort volgens de Nederlandse Arbeidsinspectie tot de meest ongezonde en gevaarlijkste banen denkbaar. Niet alleen is het werk fysiek te zwaar, door de uitstoot van dieselgassen en ultrafijnstofdeeltjes uit vliegtuigmotoren loopt platformpersoneel ook grote gezondheidsrisico’s.

Eind mei sloeg de inspectie, die jarenlang wegkeek bij de slechte arbeidsomstandigheden op de luchthaven, dwingende piketpaaltjes. Stapsgewijs tot 2031 moeten alle schadelijke stoffen van de platforms verdwijnen en de arbeidsomstandigheden sterk verbeteren.

Naast veel meer apparaten om zwaar werk zoals het tillen van koffers te vermijden moet er vooral veel worden gedaan om de uitstoot van ‘zeer zorgwekkende stoffen’ te beteugelen. Dat betekent dat de al ingezette elektrificatie van voertuigen en apparatuur flink moet worden opgevoerd. Momenteel is volgens Schiphol pas 40 procent elektrisch.

KLM is al verder, zegt Thijs Komen, de hoogst verantwoordelijke voor grondafhandeling bij de luchtvaartmaatschappij. “65 procent van onze grondapparatuur is elektrisch. In 2030 geldt dat voor alle voertuigen en apparatuur. Dat hebben we ook afgesproken met het ministerie van Infrastructuur. Alleen wil de Arbeidsinspectie het nu sneller. Wij kijken nu ook hoe we met die verschillende instanties omgaan.”

Hij is het eens met hun bevindingen, zegt de eind vorig jaar aangetreden Komen, terwijl een elektrische trekker bagagekarren naar een Boeing rijdt die net uit Warschau is aangekomen. “Ook wij willen onze grondafhandeling CO 2 -neutraal en uitstootvrij maken. Maar ik heb wel twijfels of het pad dat de inspectie voor ons heeft uitgestippeld praktisch haalbaar is.”

Tankauto's met kerosine

“Voor een aantal zaken hebben fabrikanten nog geen technische oplossing. Tankauto’s met kerosine of pompauto’s voor brandstof mogen niet eens elektrisch, vanwege veiligheidsvoorschriften. Dus zo’n aanbeveling kan al niet. We willen met iedereen meewerken, maar het moet wel mogen.”

Dan moet er nog wel wat gebeuren. Terwijl achter Komen op het platform de koffers worden aangevoerd op elektrisch getrokken karren en ook lopende band waarmee ze in het vliegtuig verdwijnen op stroom rijdt, komt de vrachtwagen van KLM Catering en de tankwagen van Shell nog altijd aan brommen.

“Die elektrische cateringtrucks komen er wel,” belooft Komen. “We gaan nu eerst meer bagagetrekkers elektrificeren. En we krijgen dit jaar 8 elektrische waterwagens en 2 toilettrucks.”

tekst gaat onder de foto verder

Platformmedewerkers worden rondom vliegtuigmotoren aan 'zeer zorgwekkende stoffen’ blootgesteld. Beeld REMKO de Waal/ANP

KLM is lang niet de enige die stappen zet. Zo staan bij de H-pier waar Easyjet meestal aanmeert twee elektrische trekkers van huisafhandelaar Menzies. Op het platform kronkelen dikke gele kabelvlechten vanaf vaste stroompunten (‘walstroom’) richting de geparkeerde toestellen om die met een grote, zwarte plug van elektriciteit te voorzien. En op de vliegtuigtrappen zitten zonnepanelen die de stroom opwekken om ze van en naar het toestel te rijden.

Ook wordt, na jaren weigeren, meer samengewerkt tussen de zes afhandelaars die op de platforms van Schiphol actief zijn. Zo worden de 39 elektrische aggregaten die toestellen van stroom voorzien al gedeeld. Komen: “Iedereen kan ze gebruiken. Met de andere voertuigen, zoals de pushback, is dat wat minder logisch omdat iedereen zijn eigen behoeften en voorschriften heeft. Maar ik ben groot voorstander om ook andere zaken te delen.”

Luchtkasteel

Het zijn stappen, maar een uitstootvrij platform is een ideaalbeeld. En volgens veel platformmedewerkers een luchtkasteel. “Er wordt wel geïnvesteerd maar dat gaat heel erg langzaam,” zegt platformmedewerker Ufuk Ayranci.

“We zien inderdaad meer elektrische pushbacktractors. Maar alleen voor de kleinere vliegtuigen. Een Boeing 777, 787 of Airbus A330 die intercontinentaal vliegt, is daar te zwaar voor. Die worden op diesel gepusht waar wij bijstaan.” Voor zulke luchtreuzen worden zwaardere trekkers beproefd, zegt KLM, maar in het tempo dat de fabrikant aankan.

Ook zijn er volgens het grondpersoneel nog veel verouderde dieselaggregaten. “Op de C-pier staan aan 22 gates alleen maar diesel-GPU’s. Daar staan we omheen te werken, in de walm,” zegt Ayranci. Er wordt wel gewerkt aan snellaadpunten bij de gates om al die elektrische apparatuur draaiende te houden, maar dat zal nog wel even duren. Ook op en om Schiphol is een enorm tekort aan stroomcapaciteit die de elektrificatie dwarszit.

KLM wil dat nu oplossen door tijdelijk een oplaadcontainer bij de C-pier, vanwaar vooral vluchten binnen Europe vertrekken en aankomen, neer te zetten. Maar die is niet krachtig genoeg om ook de tractors op te laden.

Hoe vies ook, dieseldampen zijn de minste van de problemen. Uitstoot van ‘zeer zorgwekkende stoffen’ door vliegtuigmotoren, zeker als die worden gestart, levert volgens onderzoeken van TNO en RIVM grote kans op longproblemen en hart- en vaatziekten op.

Overleden

“We werken al jaren in de fijnstof en ultrafijnstof,” zegt platformmedewerker Gerben de Jong. “Uit onderzoek blijkt hoe slecht dat is voor de gezondheid. Ik kan een paar collega’s opnoemen die zijn overleden door dit soort klachten.”

“We moeten ervoor zorgen dat we niet meer in de gevaarlijke stoffen werken. Er wordt nu alleen gewerkt met lapmiddelen als mondkapjes. We willen grenswaarden, onafhankelijk vastgesteld door de Gezondheidsraad. Het is niet te verkopen dat mensen ziek worden van de vakantievluchten die hun buren maken.”

Schiphol en luchtvaartmaatschappijen bezweren dat vliegtuigen hun straalmotoren zo min mogelijk gebruiken. Maar dat ligt volgens platformpersoneel en toezichthouders heel anders. Bij een steekproef vorig jaar peilde luchtvaartinspectie ILT dan ook dat de hulpmotor van vliegtuigen, die op kerosine draait en ultrafijnstof uitstoot, nog altijd vaker wordt ingezet dan schonere alternatieven. Ook doordat maar net de helft van alle plekken op Schiphol waar vliegtuigen worden geparkeerd, is voorzien van walstroom of elektrische aggregaten.

Ook zouden toestellen steevast op één motor van en naar de gate taxiën. “We zien heel vaak vliegtuigen gewoon met twee draaiende motoren aankomen,” zegt Ayranci. “Ook bij KLM. Ik spreek daar piloten weleens op aan. Die zeggen dan: het vliegtuig is zwaarbeladen, het platform loopt op, ik moet wel met twee motoren taxiën.”

20 minuten in een wolk fijnstof

En inderdaad. De Pijlstaart taxiet bij aankomst uit Parijs met twee draaiende motoren naar gate D54 om 50 minuten later weer op twee motoren te vertrekken. En als even verderop een toestel van Easyjet langsrijdt, doet het dat ook op twee motoren. In de warme ochtendzon is de kerosinegeur bijna tastbaar.

“Als een vliegtuig aankomt op de gate, staan wij er als eerste bij,” legt de platformmedewerker uit. “Wij leggen blokken onder de wielen als de motoren nog niet helemaal uit zijn. Dan lopen we er vlak achterlangs. Daar zie je dan een hele walm uitkomen. Daarna zetten we onze materialen achter de motoren neer want we werken van achter naar voren. Dan zit je een kwartier, 20 minuten in die wolk.”

“Als het toestel is weggeduwd, zet het op het platform de motoren aan. Dan krijgen wij die jetblast over ons heen. Je ruikt het, je ademt het in. Zoals je hoort, zit mijn neus nu dicht. Die zit altijd verstopt.”

“We doen al tien jaar ons uiterste best om op één motor te taxiën,” reageert KLM’er Komen, “tenzij het niet anders kan. Wij gaan niet voor de lol meer kerosine verbranden.”

Regels

“We willen die regels verder aanscherpen. Maar we kunnen het niet verplichten. We zitten met richtlijnen van de verkeersleiding, van de vliegtuigfabrikanten en van toezichthouders als Easa, de Europese luchtvaartautoriteit. De Arbeidsinspectie kan het wel willen, maar dat zijn regels waar we ons aan moeten houden.”

De platformmedewerkers zijn blij dat de Arbeidsinspectie eindelijk maatregelen afdwingt. “Maar dat is wel vijftien jaar te laat,” zegt Ayranci. “Dit is al sinds 2007 bekend. En het duurt nog veel te lang. De eerste veranderingen starten in 2024 en pas in 2031 mag er helemaal geen uitstoot meer zijn. Dat betekent dat het nog jaren zelfmoord is om op het platform van Schiphol te werken.”