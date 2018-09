Platanen bij Leidsebosje dingen mee naar 'Boom van het Jaar'

Het bijzondere verhaal van de bomen, die zijn opgenomen in de lijst met monumentale bomen van de Bomenstichting, is voor de gemeente reden om ze voor te dragen voor de landelijke Boom van het Jaar-verkiezing.



Hierbij nomineren alle twaalf provincies van Nederland hun meest bijzondere boom, waarop gestemd kan worden. Daarbij gaat het niet om de 'grootste, oudste of mooiste boom', zo meldt het persbericht, maar om bomen 'met een verhaal'. De winnende boom doet vervolgens mee aan de Europese Tree of the Year-verkiezing.



Verzet

Ook de platanen bij het Leidsebosje kennen een roemruchte geschiedenis. Bij een verbreding van de brug over de Singelgracht in 1925 moesten de bomen worden gekapt. Dat stuitte op groot verzet bij de Amsterdammers. De platanen, die toen al zestig jaar oud waren, werden veertien meter opgeschoven: een unicum in die tijd. De totale kosten van deze operatie destijds kwamen neer op 1.255.000 gulden.



Op een van de platanen is in 1989 het beeldje het Boomzagertje geplaatst door een anonieme kunstenaar, die bekend is komen te staan als De Onbekende Beeldhouwer.



De Tree of the Year-verkiezing bestaat sinds 2011. Vorig jaar won de eik Josef uit Polen met 17.597 stemmen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was deze eik de schuilplaats van een ondergedoken Joodse familie. Op de platanen in het Leidsebosje kan gestemd worden via de website van de Boom van het Jaar.



