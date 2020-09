Plastic scheiden verleden tijd in West: ‘Fijn, een afvalbak minder’

De nieuwe containers op de Baarsjesweg hoek Postjesweg, zonder de oranje plastic-container. Beeld Femke Comba

Het vervangen van de containers komt voort uit een besluit dat in april 2020 door het stadsbestuur is genomen. Het scheiden van plastic afval door de Amsterdammers zelf is namelijk niet efficiënt. Vaak zit er tussen het plastic afval ook afval dat er niet tussen hoort te zitten.

Er wordt daarom toegewerkt naar een complete plastic afvalscheiding door de sorteermachine van het Afval Energie Bedrijf. Volgens wethouders Marieke van Doorninck (Duurzaamheid) en Laurens Ivens (Reiniging) geeft dit een beter resultaat, zo zeiden ze eerder dit jaar.



Aanvankelijk zouden de containers pas volgend jaar worden vervangen, maar stadsdeel West loopt voor op de planning. Andere stadsdelen zitten nog in het besluitvormingsproces. Naar verwachting volgen zij volgend jaar.

Verandering

Dat het plastic niet meer gescheiden weggegooid hoeft te worden in West is voor bewoners best een grote verandering. Zo zegt Ria Broens, die op de Admiralengracht in De Baarsjes woont: “Aan de ene kant vind ik het wel jammer, want het gaf een goed gevoel dat je zelf een bijdrage leverde aan de plasticproblematiek. Maar het is wel fijn een afvalbak minder te hebben in ons kleine huis. Bovenal hoop ik dat het plastic op de nieuwe manier wel echt goed gescheiden en hergebruikt gaat worden.”

Projectmedewerker inzamelvoorzieningen Rachid Chafiki heeft hier alle vertrouwen in: “De meeste mensen scheiden hun plastic afval niet volledig. Een centrale nascheiding van plastic afval levert meer rendement op.”

In 2022 zal heel Amsterdam voorzien zijn van de nieuwe afvalcontainers en zal de plastic container uit het straatbeeld verdwenen zijn.

Broens: “Nu hoef ik mij in ieder geval niet meer af te vragen wat wel of niet bij het plastic afval moet, dat was toch vaak best lastig te bepalen.”

Nog niet alle plastic containers zijn weggehaald in West. Zolang ze er staan wordt het plastic afval uit deze containers nog wel gewoon apart verwerkt.