Plassen kan weer in nieuwe Sprinters

De NS is opvallend eerlijk over de blunder die het bedrijf bijna tien jaar geleden maakte. In 2009 werden 131 nieuwe stoptreinen van het type Sprinter Lighttrain geleverd. In tegenstelling tot de oude stoptreinen waren die besteld zonder wc, zodat de onderhoudskosten omlaag konden. Ook was de gedachte dat reizigers slechts korte ritjes maakten met deze treinen, en er dus geen wc nodig was.



Het bleek een grote inschattingsfout. De verdwenen toiletten leidden tot landelijke ophef onder reizigers en het personeel en ook de vakbonden klaagden dat NS-medewerkers in de sanitaire problemen zou komen.



Plaszakken

Het hilarische hoogtepunt van de nationale verontwaardiging was de NS-belofte dat er plastic plaszakken in de treinen kwamen ter leniging van de hoogste nood. Uiteindelijk eiste de Tweede Kamer per motie een toilet in elke trein en zwichtten de spoorwegen.