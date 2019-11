Plantage Muidergracht 14 wordt opvang voor migranten

Plantage Muidergracht 14. Beeld Lin Woldendorp

Dat schrijft wethouder Rutger Groot Wassink in een brief aan de raad. Het gaat om het laatste cluster panden dat nu definitief voor opvang is bedoeld. Het gebouw aan de Plantage Muidergracht, dat ooit in gebruik was bij de gemeente en de HvA, staat al lang leeg en was een tijdje in beeld als de nieuwe locatie voor middelbare school Cartesius 2. Maar de verbouwingskosten om er een degelijke school van te maken bleken te hoog. Nu laat de stad het gereedmaken om er de komende drie jaar tussen de 80 en 140 migranten te plaatsen.

Terugkeer naar land van herkomst

Aan de Anderlechtlaan en bij het Overhoeksplein komen ook ongedocumenteerden en uitgeprocedeerden die vanuit deze opvang gestimuleerd worden om zich, met hulp en begeleiding, voor te bereiden op terugkeer naar het land van herkomst.

Daar staat tegenover dat drie andere locaties in de stad die eerder waren aangewezen, toch weer afvallen als opvangcentrum. Het gaat om de beoogde locaties aan de Schepenbergweg, Zeeburgerdijk en de Beemsterstraat in Noord.

Amsterdam kreeg vorig jaar toestemming van het kabinet om uitgeprocedeerde illegalen tijdelijk op te vangen. Als alle verbouwingen gereed zijn heeft Groot Wassink uiteindelijk maximaal 586 bedden voor uitgeprocedeerde, ongedocumenteerde en illegale migranten beschikbaar op zeker tien locaties in de stad. Daarnaast houdt hij gebouwen aan het Zaandammerplein en de Danie Theronstraat in reserve, mochten opvang in de overige locaties niet doorgaan.

Ook is er nog een regulier asielzoekerscentrum in de stad, aan de Willinklaan in Nieuw-West is plaats voor ruim vijfhonderd asielzoekers.