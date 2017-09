Planning renovatie Piet Heintunnel te optimistisch

Het opknappen van de 20 jaar oude tunnel, die de oostelijke delen van het centrum vebindt met het Zeeburgereiland en de Ring, zou negen maanden in beslag nemen. Maar uit onderzoek van een externe partij blijkt de planning te optimistisch.



In juli liet verantwoord wethouder Pieter Litjens (Verkeer) al weten dat de beurt duurder uitvalt dan gepland (twee keer zo veel: 23 miljoen euro).



Hij noemde destijds ook de risico's op vertraging. Maar volgens de externe partij die het plan op verzoek van de gemeente heeft doorgelicht zijn de risico's niet voldoende vertaald in een realistische planning.



Na 2019

Aan een hernieuwd plan wordt nu gewerkt, schreef Litjens vrijdag in een brief aan de gemeenteraad. Onderzocht wordt of een deel van de werkzaamheden voor 1 mei 2019 voldaan kunnen zijn. De overige aanpassingen - die met name een onderhoudskarakter hebben - zouden na 2019 uitgevoerd kunnen worden.



De spreiding van de renovatie is volgens de gemeente nodig omdat 2019 een druk jaar blijkt te worden met grote bouwprojecten die met name de bereikbaarheid van de stad onder druk zetten.



'Spreiding van grote werkzaamheden over meer jaren lijkt noodzakelijk om de bereikbaarheid van de stad te garanderen,' schrijft Litjens. De wethouder belooft de verdere uitkomsten van het onderzoek in december te presenteren.