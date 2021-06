Plannen voor nieuw islamitisch lyceum in Amsterdam

Het Amsterdamse Cornelius Haga Lyceum. Beeld ANP

Directeur-bestuurder Younes Hanin bevestigt dat er een aanvraag is ingediend bij het ministerie van Onderwijs voor een school die mogelijk 2023 haar deuren zou moeten openen. “We geven gehoor aan een al langer levende wens bij ouders,” zegt hij. “Hiermee nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. We willen een school waar geen vragen kunnen rijzen over het functioneren van het bestuur en dergelijke en die onderwijs van goede kwaliteit biedt.”

Het initiatief kan problematisch zijn voor het Cornelius Haga Lyceum, nu nog de enige middelbare islamitische school in Amsterdam. Het Haga Lyceum werd de afgelopen periode geplaagd door bestuurlijke onrust, terwijl de school moet blijven groeien om aanspraak te kunnen maken op overheidsfinanciering.

Op de vraag of een tweede islamitisch lyceum de nekslag kan betekenen voor het Haga Lyceum, zegt Hanin: “Dat is in ieder geval niet de bedoeling. En het zou niet hoeven. Want op basis van de belangstelling bij ouders denk ik dat er ruimte is voor drie islamitische middelbare scholen in Amsterdam.”

Zorgenkindjes

De El Amienscholen zijn gevestigd in Osdorp en Bos en Lommer. In 2014 waren het nog zorgenkindjes en berichtte de onderwijsinspectie over wanbeleid en verkwisting van geld. Na het aantreden van een nieuwe directeur presteren ze bovengemiddeld en is de inspectie positief. Bij El Amien I in Osdorp is sprake van gestage groei. Opgeteld hebben de Amienscholen ruim 750 leerlingen.

Volgens Hanin is de afgelopen anderhalf jaar nagedacht over een aanvraag voor een middelbare school. “We hebben gekeken naar de mogelijkheid ons aan te sluiten bij een bestaande school, een alliantie met andere scholen te vormen of een zelfstandige school op te richten. Die laatste optie heeft nu onze voorkeur.”

Sinds 1 november 2020 is de oprichting van nieuwe scholen vergemakkelijkt door een nieuwe wet. Het bestuur van de El Amienscholen heeft tot 1 november dit jaar om het benodigde aantal handtekeningen van ouders te verzamelen.

Radicale ideeën

Wethouder van Onderwijs Marjolein Moorman neemt het initiatief voor kennisgeving aan. In 2019 kreeg ze een ambtelijk advies om het voortouw te nemen bij het oprichten van een concurrent van het Haga Lyceum. Die school lag al ver vóór de opening in 2017 overhoop met zowel het ministerie van Onderwijs als het stadsbestuur. De oprichters kregen het verwijt radicale ideeën aan te hangen en raakten verder in opspraak door waarschuwingen van inlichtingendienst AIVD, die nadien deels overtrokken bleken te zijn.

Moorman verwierp het advies, omdat het geen overheidstaak is een bijzondere school te stichten. Inmiddels is de omstreden Hagadirecteur Soner Atasoy van het toneel verdwenen en zijn de verhoudingen met de gemeente, het ministerie en de onderwijsinspectie verbeterd.

Voor het nieuwe schooljaar heeft het Haga Lyceum blijkens een gemeentelijk overzicht 88 aanmeldingen tegen 136 vorig schooljaar. Volgens dagelijks bestuurder Achmed Baâdoud zijn het er inmiddels ruim 100 en verwacht hij dat het uiteindelijk zo’n 125 zullen zijn. Baâdoud zegt niet beducht te zijn voor een andere islamitische middelbare school in de stad. “Voor ons is het een extra motivatie om nog beter te presteren en het gedoe uit het verleden achter ons te laten.”