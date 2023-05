Plannen voor nieuw elektriciteitsstation Bos en Lommer om vol stroomnet te ontlasten

Beeld Harold Versteeg/anp

Het is de bedoeling dat het elektriciteitsstation gebouwd wordt op de hoek van de Nieuwpoortstraat en de Adolf van Nassaustraat. Op deze plek staat al een station, maar Liander is van plan om dat te vervangen en uit te breiden. Het is de bedoeling dat in de zomer van 2025 het nieuwe station klaar is.

Op het terrein staat nu een opslaglocatie van Kesbeke tafelzuren. Daarvoor in de plaats komt een gebouw van 30 meter lang, 20 meter breed en 10 meter hoog, met daarin drie transformatoren die energie met een hoge spanning omzetten in lagere spanning. De energie kan dan vervolgens verspreid worden naar woonwijken en bedrijven in stadsdeel West.

Het station in de Nieuwpoortstraat moet straks de bestaande stations in de Westzaanstraat en Marnixstraat ontlasten, waardoor er wat meer ruimte ontstaat op het volle Amsterdamse stroomnet. De andere stations in West worden op den duur ook uitgebreid, maar daarvoor moet de bouw van het nieuwe transformatorcomplex eerst worden afgerond.

File op het stroomnet

Liander brengt de netcongestie, oftewel de file op het stroomnet, in kaart op haar website. Grote delen van Amsterdam kleuren rood, wat betekent dat het stroomnet op die plekken zo goed als vol zit, waardoor bedrijven of woningen geen nieuwe aansluitingen op het net kunnen krijgen. Met de bouw van nieuwe en de uitbreiding van bestaande transformatoren in West moet de kaart in dat stadsdeel in de toekomst weer geel kleuren.

Op 25 mei organiseert Liander een informatiebijeenkomst voor buurtbewoners. De architect laat dan twee mogelijke ontwerpen voor het gebouw zien. Omwonenden kunnen hun voorkeur voor een ontwerp uitspreken. Heel fraai zal het straatbeeld niet worden als de bouw voltooid is: er komt namelijk een groot hek om het terrein, gezien de gevaarlijke hoogspanning in het gebouw.

