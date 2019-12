Plannen voor grootse viering Songfestival in ‘de Reguliers’

Muziekliefhebbers zingen woordelijk mee tijdens het Grote Songfestivalfeest in de Ziggo Dome. Beeld ANP

De ondernemersvereniging van ‘de Reguliers’ heeft namelijk vergevorderde plannen om in mei grote schermen te plaatsen en daarop de twee halve finales en de grote finale op zaterdag uit te zenden. Daarvoor heeft de gemeente al een subsidie van 35.000 euro uit het Evenementenfonds toegekend.

Op de andere dagen zal er geen versterkte muziek op straat te horen zijn, maar is er wel ‘Songfestival-entertainment’ in de horecazaken. “We werken nauw samen met Eurovision Artists, een stichting die zich al zeker twintig jaar bezighoudt met het liedjesfestijn,” zegt voorzitter Eward Koning van de ondernemersvereniging.

Er is nog één ‘maar’: de vergunning moet nog door stadsdeel Centrum worden verleend. Koning heeft daar overigens alle vertrouwen in. “Het stadsdeel heeft al laten weten dit een uniek en eenmalig evenement te vinden en ons met de aanvraag te willen helpen. Normaal mag je tot 23.00 uur herrie maken, maar daarvoor moet op de festivaldagen een uitzondering worden gemaakt.”

Meevieren, meevoelen, meebeleven

“Het Songfestival vindt plaats in Rotterdam,” zegt Koning. “Maar onze community vroeg al heel snel of we iets leuks gaan organiseren. Daarom doen we dit. We willen niet de show stelen van Rotterdam, maar we willen meevieren, meevoelen, meebeleven.”

Het feest in de Reguliersdwarsstraat is straks mogelijk zelfs te zien op televisie. Er zijn namelijk gesprekken geweest met Sietse Bakker, de uitvoerend producent van het festijn in Rotterdam. “Met hem hebben we anderhalve maand geleden de plannen doorgesproken. Hij stelde voor om te kijken of we tijdens de uitzending live kunnen schakelen naar de Reguliers. Of het gaat lukken weet ik niet, maar hoe tof zou het zijn als we straks in 180 miljoen huiskamers te zien zijn.”

Koning durft zelfs een beetje te dromen. “Misschien kunnen we zelfs wel regelen dat de douze points van Nederland vanaf hier worden gegeven.”