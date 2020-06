Plannen voor bruggen en tunnel naar Noord vallen goed: ‘Snel aan de slag!’

Beeld ANP

Oud-wethouder Eric van der Burg:

“Ik ben hier buitengewoon blij mee. Amsterdam groeit als kool, je ziet de pont nu al uitpuilen, er zijn gewoon meer verbindingen nodig. Dit plan heeft een goede spreiding, niet alleen in lengte tussen west en oost, maar ook in soorten voorzieningen. Als dit wordt overgenomen door de politiek en daadwerkelijk wordt geëffectueerd, dan zit het met de verbinding tussen Noord en de rest van Amsterdam de komende decennia wel goed.”

“Natuurlijk is het een ambitieus plan, maar ik zie de combinatie Marieke van Doorninck en Sharon Dijksma deze klus wel klaren, zeker met de contacten die Sharon als voormalig staatssecretaris nog in het Haagse heeft. Natuurlijk duurt het nog vele jaren voor je over de eerste brug kunt fietsen, ik denk dan aan vijftien, twintig jaar, en daarom kun je nu al beginnen met de ponten.”

Oud-stadsdeelvoorzitter Rob Post en tegenwoordig voorzitter van ondernemersvereniging Veban:

“Ik zou zeggen: snel aan de slag. In 1990 heb ik in het partijprogramma van de PvdA Noord al geschreven dat Sixhaven de achteringang van Centraal Station moet worden en tot mijn vreugde lees ik dat nu in dit plan terug.”

“Wat de commissie voorstelt, is een prima pakket en waar ze beginnen te bouwen, maakt niet uit, als ze maar beginnen. Het lijkt alleen dat dit college, en ook het vorige, niet wíl bouwen. Maar nu stelt deze commissie het voor en ik begrijp dat ze van plan zijn dat plan te volgen. Dit is een pakket waarvan het logisch is dat het over dertig jaar is gerealiseerd. Geen weldenkend mens denkt dat dit niet nodig is.”

Sander Groet, ADE en A’dam Toren:

“Het is natuurlijk top dat het zo grootschalig aangepakt wordt. Niet alleen een brug in West, Oost of in het midden, maar op alle drie de plekken. Met één brug ben je er ook niet. Dan bedien je maar een beperkt aantal mensen. Noord gaat de komende tijd enorm groeien, in bedrijvigheid, cultuur, uitgaan. Dan is het belangrijk dat je vaste verbindingen hebt.”

“Ja natuurlijk is het ambitieus, maar je kunt het ook zo bekijken: ze hadden twintig, dertig jaar geleden al moeten beginnen. Nu maken we een inhaalslag. Noord groeit en bloeit, en wij zitten nog steeds allemaal op het pontje.”

Kees Noorman, ondernemersvereniging Oram:

“De IJ-oeververbinding is een lang gekoesterde wens van Amsterdam. De Javabrug moeten we maar snel vergeten. Het is goed te zien dat er ook een verbinding te maken valt die én aantrekkelijk is voor voetgangers, fietsers en zelfs OV-gebruikers, én voor de scheepvaart.”

“Het is pure winst dat de commissie het belang van de aanwezige haven en industrie onderschrijft. Wij maken ons hard voor een diverse economie, het maakt veerkrachtig. De haven is daarbij onmisbaar.”

Bart Stuart, bewonersvereniging Angsaw in Noord:

“Mijn ongezouten mening: perfect voor de lange termijn, maar wat doen we de komende tien jaar? Er moeten echt veel meer pontjes bij. De komende jaren komen 20.000 mensen erbij in Noord, dat wordt een enorme bottleneck. Wat doen we in die tussentijd? Op korte termijn zijn de plannen niet erg ambitieus.”

“En de gentrificatie zal ook alleen maar toenemen, daar maak ik me grote zorgen over. De huizenprijs gaat alleen maar omhoog en dat gaat ten koste van een betaalbare woning voor kinderen van Amsterdammers. De stad kan nu iets doen door de verkoop van sociale woningen te stoppen. Want voor wie bouw je die nieuwe bruggen?”