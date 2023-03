Plannen Oosterkerk niet meer haalbaar door gestegen bouwkosten, Stadsherstel zoekt nieuwe huurder

De Oosterkerk aan de Wittenburgergracht in Amsterdam. Beeld ANP

“Wij zitten nog steeds op één lijn voor het gebruik van de Oosterkerk, maar de invulling zoals we met elkaar bedacht hadden, blijkt financieel niet meer haalbaar,” zegt Stella van Heezik van Stadsherstel. Vorig jaar nam Stadsherstel de Oosterkerk over van de gemeente. De kerk stond al sinds 2004 te koop, omdat de gemeente af wilde van het onderhoud.

Onder leiding van voormalig Tweede Kamerlid Boris van der Ham werd vervolgens een intentieovereenkomst gesloten voor het gebruik van de kerk. Van der Ham werd door de gemeente ingeschakeld omdat er vanuit de buurt kritiek was op de plannen van de drie organisaties. Buurtorganisaties waren bang dat er met de PKA en Het Balletorkest als vaste huurders geen ruimte meer zou zijn voor buurtinitiatieven. Ook was Bart Uitdenbogaart, voorzitter van het Eilandenoverleg, bang dat al die initiatieven onder de vlag van de PKA zouden plaatsvinden. “Dat zagen wij niet zitten.”

Volgens bewoners moet er ruimte voor laagdrempelige initiatieven blijven in een kwetsbare buurt als de Oostelijke Eilanden. Er is veel criminaliteit in deze buurt, waar in januari 2018 de onschuldige stagiair Mohamed Bouchikhi in het speeltuingebouw op Wittenburg werd doodgeschoten. Na de liquidatie hield toenmalig burgemeester Jozias van Aartsen een toespraak in de Oosterkerk, die altijd een belangrijke rol als ontmoetingsplek heeft gehad.

Open eindjes

Het lukte Van der Ham om alle partijen op één lijn te krijgen. Volgens de plannen in de intentieovereenkomst zouden de huurders voldoende inkomsten voor de kerk opbrengen, zodat onderhoud en andere zaken gefinancierd konden worden. In de kerk zouden kantoren en overlegruimtes komen en ook aanpassingen gedaan worden om de zaal geschikt te maken voor de repetities van Het Balletorkest.

“Maar er waren nog veel open eindjes,” zegt Vincenza la Porta van de PKA. “Zo moesten we kijken naar eventuele horeca in het pand. Alleen zijn afgelopen jaar de bouwkosten ontzettend gestegen en hebben we te maken gekregen met flinke inflatie. In januari bleek dat de gemaakte plannen tot ons grote verdriet niet meer haalbaar zijn.”

Op zoek naar huurder

Piet van Gennip, algemeen directeur van Het Balletorkest, zegt dat hij nog altijd interesse heeft om de kerk als repetitieruimte te gebruiken. “Maar we zoeken nog naar een partner die ons kan aanvullen. De PKA zou de kerk het merendeel van de tijd gebruiken en het grootste deel van de huur opbrengen. Zij hadden een mooi plan, aanvullend op dat van ons.”

Stadsherstel zoekt verder naar een passende (hoofd)huurder.

