Plannen Halsema binnenstad: ‘Verhouding tussen ondernemen en wonen is scheef’

Toeristen met mondkapjes op de Wallen in Amsterdam. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

“Je ziet dat alle stadsdelen tijdens de coronacrissis redelijk doordraaien, behalve het centrum,” vertelt Cor van Dijk van de ondernemersvereniging Burgwallen. In het Wallengebied bestiert Van Dijk de Casa Rosso, Bananenbar en het Erotisch Museum.

Dat een van de speerpunten in de plannen van de burgemeester een verbod op Airbnb in de binnenstad is, begrijpt hij. “De verhouding tussen ondernemen en wonen is scheef.”

Bert Nap, die al 40 jaar op de Oudezijds Achterburgwal woont, ziet dat de coronacrisis de tekortkomingen van de binnenstad pijnlijk blootleggen. “We zien een ernstig plaatje. De straten zijn heel erg leeg.”

Toch kwamen de plannen van de burgemeester voor Van Dijk als ‘een donderslag bij heldere hemel’. Volgens hem moet de bezoekerseconomie weer op een verantwoorde manier op gang komen en moet daarbij veel beter opgetreden worden tegen ‘onaangepast gedrag van individuen of groepen’. “We roepen dat drukte overlast geeft, maar drukte is te managen. Tegen overlast wordt veel te weinig opgetreden.”

Routekaart

Volgens Van Dijk wordt de weinige capaciteit van handhavers en politie verkeerd ingezet. “We hebben hier ’s ochtends niets aan vier handhavers die een bewoner aanspreken die zijn boodschappen uit de auto aan het halen is. We hebben handhavers nodig in het weekend van 22.00 uur tot 03.00 uur.”

Nap zegt ook dat bewoners al langer om een offensief tegen slecht gedrag van bezoekers van de Wallen vragen, maar dat het maar de vraag is of daar ooit voldoende capaciteit voor zal zijn. Hij ziet liever dat de plannen van de burgemeester uitgevoerd worden. “We weten allang wat we niet willen, maar nu moet er met deze plannen een routekaart uitgestippeld worden met maatregelen waar we met de stad aan kunnen werken. Nu we even van het overtoerisme af zijn kan je de stad weer zien zoals die is.”

Coffeeshops

Robbert Overmeer, initiatiefnemer van de petitie Stop het drugstoerisme, is blij dat de burgemeester wil doorpakken. Al had hij liever gezien dat de burgemeester het ingezetenencriterium direct zou invoeren voor Amsterdam. Daarmee zou het voor toeristen niet meer mogelijk zijn om drugs te kopen in een coffeeshop. “Dat lijkt ons een hele goede knop om aan te draaien en het imago van Amsterdam op korte termijn te verbeteren.”

Bewoner van het Wallengebied en eigenaar van de Condomerie op de Warmoesstraat, Theodoor van Boven, ziet niets in de plannen. “Het verbod op Airbnb is mooi, maar dat moet dan in heel de stad. Dat probleem is groter dan alleen de binnenstad.”

Ook vindt Van Boven dat het aanpakken van alleen budgethotels een verkeerd signaal afgeeft. “Je zegt eigenlijk dat de mensen die in budgethotels verblijven meer overlast veroorzaken. Ik woon en werk hier en zie dat die constatering niet klopt. Er lopen hier ook mensen met veel geld die zich misdragen. Je moet onaangepast gedrag veel meer aanpakken.”

In januari worden de plannen van de burgemeester besproken in de raad.