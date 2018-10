Plannen gezocht voor invulling oude A9 in Badhoevedorp

Een aantal plannen zijn al geopperd, zoals de aanleg van een basketbalveld, speeltuin en camping. Andere bewoners zien meer in het plaatsen van tiny houses, het organiseren van zomerconcerten of willen de zandvlakte als golfbaan gebruiken.



Vanaf maart 2019 moet het voor bewoners mogelijk zijn om de grond te benutten. Het is nog de vraag voor hoelang. Volgens een woordvoerder van de gemeente Haarlemmermeer gaat het om enkele maanden, maar voor sommige delen van de zandvlakte gaat het over jaren.



Eisen

Wie een idee wil indienen, moet daar wel even voor gaan zitten. De gemeente heeft namelijk een eisenpakket opgesteld. Zo schrijven zij op hun website dat ze een plan zoeken, geen losse ideeën.



Het plan moet tijdelijk en snel uit te voeren zijn en geen schade achterlaten. Het moet ook duurzaam zijn en bijdragen aan de sociale gemeenschap van Badhoevedorp. Alle kosten voor het plaatsen, uitvoeren en verwijderen zijn voor de initiatiefnemers.



Sloop

Vorig jaar was de nieuwe, omgelegde A9 klaar en kon de oude snelweg worden afgesloten. Die is inmiddels gesloopt, waardoor nu een lange, kale strook van ruim een kilometer is ontstaan dwars door Badhoevedorp.



