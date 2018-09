Plannen gemeente nu te checken via site en app

Wie wil weten wanneer het nieuwe college eindelijk met een aanpak van De Wallen komt; het plan van burgemeester Femke Halsema komt eind dit jaar uit, de uitvoering begint in het eerste kwartaal van 2019.



Dit valt op te maken uit de agenda die het college online gaat zetten: welke plannen staan op stapel en wanneer volgt de uitvoering? Amsterdammers kunnen dan via de website en een speciale app in de gaten houden wat de burgemeester en wethouders allemaal doen.



Bemoeien

Dit past binnen het streven van het college naar openheid en transparantie, zei wethouder Rutger Groot Wassink woensdagochtend bij de presentatie van de plannen, die tegelijk met de begroting naar buiten kwamen.



"Hiermee vergroten we de afrekenbaarheid en openheid. Bovendien is het een uitnodiging aan Amsterdammers om zich met ons beleid te bemoeien. Heb je een goed idee; meld dat dan."



De Wallenaanpak staat bovenaan de agenda. Halverwege 2019 volgt de aanpak van handhaving, reiniging en hardnekkige jeugdoverlast. Het schrappen van duizend parkeerplaatsen? Begint in 2019. De plannen om 7500 woningen per jaar te bouwen? Die gaan eind dit jaar naar de raad.



Radicaliseringsbeleid

De inkomensgrens voor minima die gebruik kunnen maken van gemeentelijke regelingen, gaat in het tweede kwartaal van 2019 omhoog naar 130 procent van het sociaal minimum. Dit is nu nog 120 procent. Halverwege 2020 kan begonnen worden met de verplaatsing van de cruiseterminal naar een plek buiten de stad. De aanscherping van het radicaliseringsbeleid volgt eind dit jaar.



Het college krijgt kritiek dat het zo weinig van zich laat horen sinds de installatie eind mei. Met deze agenda willen burgemeester en wethouders laten zien waarmee ze bezig zijn.