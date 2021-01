Planmaker reuzenrad bij Nemo: ‘We staan al met 5-0 achter’

Artist impression van het reuzenrad dat op het Oosterdok zou moeten komen.

Telefoontjes, mailtjes, boze tweets; hoe hebben ze het in vredesnaam in hun hoofd gehaald. Het nieuws over een mogelijk reuzenrad naast wetenschapsmuseum Nemo is, zacht gezegd, niet onopgemerkt gebleven, merkt Michael Huijser, directeur van het Scheepvaartmuseum en voorzitter van Expeditie Oosterdok, het samenwerkingsverband van bedrijven en culturele instellingen in het gebied, dat betrokken was bij de plannen. “Het ging los. Ik ben erg geschrokken van de felheid,” zegt Huijser.

Het begon allemaal met een vergunning voor een reuzenrad op het Oosterdok achter architectuurmuseum Arcam, die eind december werd verstrekt door het Waterschap. Een aantal omwonenden kreeg er lucht van en sloeg alarm toen ze ontdekten dat de aanvraag was ingediend door een kermisexploitant.

Vervolgens zagen ze op de site van de exploitant dat het rad wordt verhuurd met zeker 25.000 ledlampen. Gevreesd werd voor de komst van massa’s toeristen die in het volle licht en op grote hoogte rondjes draaien, te midden van een schiettent, een draaimolen en alle andere attracties die bij een kermis horen.

Daarna verscheen een stuk in Het Parool, gingen politici zich met de zaak bemoeien en werden raadsvragen aangekondigd. Huijser wist dat hij al meteen 0-5 achter stond.

Hij vindt het ‘jammer’ dat het zo is gelopen, nog voordat de plannen goed en wel rond waren. “We waren nog bezig met de randvoorwaarden,” zegt hij. Bovendien was slechts een van de benodigde vergunningen binnen en gaan de plannen nog langs stadsdeel Centrum, dat ook toestemming moet geven.

Oosterdok met de Prins Hendrikkade gefotografeerd vanaf de Kortjewantsbrug. Beeld Maarten Steenvoort

Het idee van Expeditie Oosterdok is het ‘blauwe Museumplein’ meer in de schijnwerpers te zetten. Het gebied is levendig, met attracties als het Scheepvaartmuseum en Nemo, hotels als het Hilton en Mövenpick, restaurants, bedrijven als Booking en Oracle en natuurlijk woningen. Maar Oosterdok heeft af en toe wel een opkikker nodig, anders loopt de belangstelling voor het gebied terug. De coronacrisis zorgt voor zo veel ellende dat de ondernemers en musea in het gebied plannen bedenken voor de tijd daarna. De kermisexploitant, die zijn reuzenrad onder de aandacht bracht, kwam wat dat betreft op het juiste moment.

Cultureel geïnteresseerden

Van een kermis is geen moment sprake geweest, aldus Huijser, die als voorzitter van Expeditie Oosterdok nauw bij de plannen was betrokken. Het gaat om een uitzichtpunt, niet meer dan dat. Maar wel met een educatief element, denk aan uitleg over de stad en de haven, de maritieme bondgenoot van het Scheepvaartmuseum en vanaf 38 meter hoogte goed te zien. Eventueel in combinatie met een museumbezoek, zodat het rad geen kermisklanten zou trekken, maar cultureel geïnteresseerden.

Maar de vergunningaanvraag heeft zo veel verzet op de been gebracht dat Huijser vreest dat het uitkijkpunt geen kans meer krijgt. Dit stoort hem. “Ik snap de emoties, maar we moeten ook rekening houden met instellingen en bedrijven die in de grootste crisis in jaren zitten. Voor een goede, inhoudelijke discussie lijkt geen ruimte meer.”

Een paar jaar geleden was het debat te eenzijdig: mensen die klaagden over drukte, moesten maar in de provincie gaan wonen. Inmiddels is het doorgeslagen naar de andere kant, aldus Huijser. “Alles wat met bezoekers te maken heeft in Amsterdam, is in deze tijd per definitie problematisch.