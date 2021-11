Plan voor taks van 2 euro voor doortrekken Noord/Zuidlijn naar Schiphol

Station Amsterdam-Noord van de Noord/Zuidlijn. Beeld anp

Dat schrijft de Amsterdamse wethouder Egbert de Vries (Vervoer) namens Vervoerregio Amsterdam.

Voor het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol werd in april een bedrag van 1,5 miljard euro door het Nationaal Groeifonds (NGF) gereserveerd. Dit komt neer op 50 procent van de geschatte kosten. Amsterdam hoopte op 4,6 miljard euro uit het fonds voor de aanleg van twee metrolijnen: het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol (ongeveer 3 miljard) en het ‘dichten’ van de Ring door de aanleg van metrospoor tussen CS en metrostation Isolatorweg (1,7 miljard). Dat werd minder dan de helft, mede door de kritiek van het CPB.

Alternatief plan

Aan die 1,5 miljard zijn wel een aantal voorwaarden verbonden, waaronder 1,5 miljard aan cofinanciering vanuit het rijk en de regio voor 9 januari, om het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol (3 miljard) rond te krijgen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) heeft aangegeven dat zij vanwege de demissionaire status geen bedragen kan toezeggen. Dus komt ‘de Nationale Alliantie’, oftewel Vervoerregio Amsterdam, de gemeenten Haarlemmermeer en Amsterdam, de Provincie Noord-Holland, Schiphol, KLM en NS, met een alternatief plan.

Schipholtaks

Dit plan bestaat uit een schipholtaks voor alle reizigers die van en naar Schiphol komen, de Tijdelijke Bereikbaarheidstoeslag Knooppunt Schiphol (TBKS). De TBKS zou moeten ingaan vanaf het moment dat de doorgetrokken Noord-Zuidlijn klaar is. Iedere reiziger die dan met de auto, trein, metro of bus van of naar knooppunt Schiphol reist, betaalt 2 euro extra. Voor werknemers wordt een toeslag van 0,25 eurocent voorgesteld. Deze heffing kan volgens de alliantie vervallen op het moment dat de rekening van betaald is.

De TBKS gaat uit van het principe dat de gebruiker betaalt. ‘Deze reizigers profiteren van het doortrekken van de Noord/Zuidlijn,’ staat er in de brief die de verantwoordelijke wethouder Egbert de Vries aan de leden van de Vervoerregio stuurde.

Daarin benadrukt hij ‘dat de alliantie de TBKS uitdrukkelijk ziet als een noodzakelijk plan B. Als er voorafgaand aan de bouw van de door te trekken Noord/Zuidlijn geld vanuit het Rijk komt, dan kunnen we afzien van het invoeren van de toeslag.’

In januari worden de plannen voor de Noord/Zuidlijn door het ministerie van I&W ingeleverd bij het Groeifonds. Naar verwachting wordt er in de zomer van 2022 een besluit genomen over de definitieve toekenning van de 1,5 miljard euro. In de planning zal de verlenging van de Noord/Zuidlijn pas in 2036 klaar zijn.