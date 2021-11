Plan voor meer groen op monumentale daken rond de Wallen

Beeld Alice Wielinga/Rooftop Revolution

Het gaat onder meer om de daken van de hotels The Grand en NH Barbizon en theater Frascati, maar ook om wooncomplexen, zoals een woongroep voor ouderen in de binnenstad.

Daarmee is niet gezegd dat hier nu overal groene daken worden aangelegd. Voor een klein deel is de kogel al door de kerk, zoals op theater Frascati, een woonboot en de daken van huurwoningen van De Key tussen het Oudekerksplein en de Warmoesstraat. De overige eigenaren zijn geïnteresseerd, maar in de praktijk wordt de beslissing om een groen dak aan te leggen pas genomen als een dak zo eens in de twintig jaar aan renovatie toe is.

Gemeen warm

Meer groene daken zouden hier wel als geroepen komen omdat het hartje stad gemeen warm kan worden tijdens zomerse dagen. “Er wonen hier nog best veel ouderen,” zegt Jan Henk Tigelaar, die met Rooftop Revolution daken vol legt met groen. Vooral ouderen hebben veel te lijden onder de hitte die zich opbouwt onder de daken binnen dichtbevolkte steden.

Groene daken zijn bovendien goed voor de biodiversiteit en het dichtbebouwde, oudste deel van de stad is verder kwetsbaar voor stortregenbuien die door klimaatverandering vaker voorkomen. Meer groen zou meer regenwater kunnen opvangen.

Bij de eigenaren die belangstelling hebben getoond is alvast geïnventariseerd of het dak zo’n extra laag groen kan dragen, zodat het bij de eerstvolgende renovatie meteen wordt meegenomen. Want het zal alleen maar warmer worden in de zomer, waarschuwt Tigelaar. “Pas over dertig jaar groene daken, dát kunnen we ons niet veroorloven.”

De groene daken zijn een initiatief van Green Light District, een samenwerkingsverband van onder meer vastgoedeigenaren, duurzaamheidsorganisatie De Gezonde Stad en TU Delft dat de Wallen wil verduurzamen. Achterliggende gedachte is dat de stad er veel van kan leren als dat lukt in de oudste buurten waar vergroening het moeilijkste is.

Vooral symbolisch is de waarde groot, zegt stadsdeelbestuurder Micha Mos daarom. “In het centrum wordt makkelijk gedacht dat het niet kan omdat het monumenten zijn en omdat er weinig ruimte is.” Dus het helpt dat nu de eerste groene daken worden aangelegd. “Dat we laten zien dat het kan.”