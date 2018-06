Plan voor Johan Cruijff Entrada heeft nog lange weg te gaan

Krijgt Amsterdam een Johan Cruijff Entrada in Oost in plaats van een ­Johan Cruijffplein in Zuid? Wel als het aan Frank Stork ligt. De actieve buurtbewoner en bewonderaar van de ­legendarische voetballer diende dinsdagavond officieel een verzoek in bij de stadsdeelcommissie om een deel van de huidige Middenweg te vernoemen naar Cruijff.



Het gaat alleen om het stuk tussen de Ring en de Kruislaan, met als praktisch voordeel dat de Middenweg verderop blijft bestaan en een beperkt aantal mensen een nieuw adres krijgt.



Als het aan Stork ligt, wordt Sportpark Voorland omgedoopt tot Sportpark Johan Cruijff. De sportverenigingen behouden hun huidige adres aan het Voorlandpad.



Over de consequenties is dus goed nagedacht aan de toog van café De Avonden, waar het plan geboren werd. Belangrijker vindt Stork het argument dat nergens in de stad een betere plek te vinden is.



Het is de weg tussen Betondorp, waar Cruijff opgroeide, en het voormalige stadion De Meer, waar hij als Ajacied zijn wedstrijden speelde. "Cruijff hoort bij de Watergraafsmeer," pleitte Stork in de commissie.



Weerstand

Met het verzoek is een nieuwe poging in gang gezet een plek in de stad te vernoemen naar de twee jaar geleden overleden voetballer.