Plan voor bouw in binnentuin valt slecht onder bewoners

Recent moesten we er zelf achter komen dat er toch plannen zijn Ricardo Dijkstra

Wonen in binnentuinen is tegen de eeuwenoude ontwerpen voor de ruimte in de Amsterdamse binnenstad. Het is bovendien tegen het bestemmingsplan Oud-West.



Op een openbare 'inloopbijeenkomst' werd in april vorig jaar volgens bewoners, die zich hebben verenigd in SOS Binnentuin, nog door het stadsdeel gesteld dat het nieuwe bestemmingsplan bebouwing niet toestaat.



Grote zorgen

Omdat het stadsdeel de vergunning­aanvraag van november niet heeft afgewezen, vrezen de bewoners dat de ontwikkelaar alsnog groen licht krijgt. De omgevingsvergunning is niet kansloos.



"De bewoners maken zich grote zorgen en wij ook. De leefbaarheid staat voorop. De beoordeling vindt nog plaats," zegt een woordvoerder van stadsdeel West. Hij stelt dat drie van de zes woningen gepland staan voor het 'hoofdgebouw' aan de School­straat 2, de andere drie in de tuinen.



De tafeltennisvereniging is niet bereikbaar. GPS wil geen commentaar geven.



