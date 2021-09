Plan voor bioscoop op de Zuidas verbaast Amstelveen, waar een cinema al jaren op de planning staat

Digitale tekening van woontoren De Puls. Beeld WAX Architectural visualizations

Donderdag ging aan de Zuidas de bouw van complex De Puls van start. Daarin komen niet alleen 200 woningen en 36.000 vierkante meter ruimte voor kantoren, maar ook openbare voorzieningen, waaronder een bioscoop met negen zalen.

Volgens de Amstelveense wethouder Herbert Raat (Financien en Stadshart) heeft Amsterdam nooit aangegeven dat in het gebied een commerciële bioscoop komt. Er was aan de Zuidas alleen sprake van een filmhuis van Rialto, dat in november opent.

Amstelveen is al jaren bezig in lokaal winkelcentrum Stadshart een bioscoop te realiseren, in samenwerking met Pathé en winkelcentrumeigenaar Unibail Rodamco Westfield. Dat gaat niet zonder slag of stoot. Een plan om daarvoor de plaatselijke bibliotheek te verbouwen stuitte in 2018 op een veto van de architect van het gebouw. Daarop werd een locatie achter Schouwburg Amstelveen gevonden.

Eerder dit jaar liet Pathé weten ondanks de coronacrisis door te gaan met de bouw van een complex met zeven zalen. Unibail betaalt daaraan mee. Pathé kon vandaag niet reageren.

Geen overleg

Volgens Raat is in de plannen geen rekening gehouden met concurrentie op vijf kilometer afstand. “Deze plannen zijn nieuw voor ons. Terwijl we de ontwikkelingen op de Zuidas nauwgezet volgen. Natuurlijk heb ik er alle begrip voor dat de Zuidas wordt versterkt met de nodige voorzieningen, zeker nu er bedrijven vertrekken. Maar overleg hierover was op zijn plaats geweest. Het zou sowieso heel goed zijn om intensiever contact te hebben over economische en culturele ontwikkelingen in de regio, onder meer over de plannen voor een museum aan de Zuidas en de rol van het Cobra Museum.”

Een woordvoerder van het Amsterdamse college bevestigt dat de bioscoopplannen al langer bekend waren maar dat daarover geen overleg met Amstelveen is gevoerd. Waarom dat niet is gebeurd, wordt uitgezocht.

Marc Vriens van projectontwikkelaar Vorm, die Zuidastoren De Puls samen met het Amsterdamse Edge ontwikkelt, is verbaasd over de ophef. “Een bioscoop zit al sinds jaar en dag in deze plannen. Dat was ook de opdracht van de gemeente Amsterdam. Die heeft dat als voorwaarde bij de aanbesteding in 2018 expliciet aangegeven en in het bestemmingsplan verwerkt. Ook is de maximale omvang vastgelegd door de gemeente. Zo zijn wij vervolgens op negen zalen uitgekomen.”

Wie de zalen zal uitbaten is volgens Vriens nog niet bekend. “Naar een exploitant wordt gezocht. Daar voeren we al gesprekken over. Wij nemen het verhuurrisico op ons, ook voor de commerciële ruimten.”

Eigen omgeving

Wat de Zuidasbioscoop betekent voor de Amstelveense plannen is nog niet duidelijk. “Volgende week praten we met Pathé en Unibail,” zegt wethouder Raat. “Als zij denken dat er desondanks voldoende klanten komen, zal dit geen gevolgen hebben.”

Wat Raat betreft gaan de plannen door. “Stadshart kan ook in de avonduren een trekker gebruiken. Het is breder dan Amstelveen alleen: Uithoorn en Aalsmeer ontwikkelen ze zich ook. De behoefte aan dit soort voorzieningen zal de komende tien jaar groter worden, ook met alle woningbouw in de hoofdstad en de regio. Mensen kijken bovendien veel meer in hun eigen omgeving naar uitgaansmogelijkheden.”