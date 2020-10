Plan voor begraafplaats moslims met eeuwige grafrust op Westgaarde

Beeld ANP

De beoogde locatie is bij begraafplaats Westgaarde, bevestigt een woordvoerder van PC Uitvaart, het bedrijf dat Westgaarde beheert. Het gaat om een stuk grond waar volgens de initiatiefnemers plaats is voor 450 graven.

Begraafplaats De Nieuwe Ooster heeft een islamitisch perceel waar moslims met het aangezicht richting Mekka worden begraven. Ook is er een uitvaartgebouw met voorzieningen voor islamitische begrafenisrituelen. Maar er is geen vooraf gegarandeerde eeuwige grafrust, zoals veel moslims verlangen. Hetzelfde geldt voor Westgaarde, dat ook een islamitisch perceel heeft.

De aanvraag is ingediend door een stichting die zegt de voornaamste islamitische organisaties in de regio Amsterdam te vertegenwoordigen, zoals de Raad van Marokkaanse Moskeeën Noord-Holland, het Turkse Diyanet en Milli Görüs, en Surinaamse en Indonesische moslims. Bestuursleden zijn Achmed Baadoud (PvdA’er en oud-stadsdeelbestuurder), imam Yassin Elforkani (Blauwe Moskee), Sheriel Nabie (voorzitter van de Taqwamoskee) en Elsa van de Loo (advocaat en ex-lijsttrekker van de islamitisch geïnspireerde partij Nida Noord-Holland).

“Een initiatief met zoveel steun vanuit de moslimgemeenschap is uniek,” aldus Van de Loo.

Coronacrisis

De wens voor een begraafplaats met eeuwige grafrust is niet nieuw. Maar de roep erom zwol dit voorjaar aan door de coronacrisis, toen het maandenlang onmogelijk was om overledenen naar bijvoorbeeld Marokko te repatriëren voor een begrafenis in het land van herkomst. Veel families weken uit naar de islamitische begraafplaats in Almere, die inmiddels zegt bijna geen plek meer te hebben.

In april stuurde de Raad van Marokkaanse Moskeeën een brief naar Amsterdam en omringende gemeenten, waarin werd gevraagd om een oplossing. Diezelfde maand werd een werkgroep opgericht die nu de aanvraag heeft ingediend. Van de Loo: “De gemeente Amsterdam heeft altijd gezegd dat de grond schaars is, waardoor het geen ruimte kan vinden voor een begraafplaats met eeuwige grafrust. Wij hebben zelf in PC Uitvaart een professionele partner gevonden met een stuk grond dat nu al begraven als bestemming heeft. Dus we maken het de gemeente gemakkelijk.”

Van de Loo zegt met donaties vanuit de moslimgemeenschap een budget te willen realiseren voor het afkopen van de erfpacht. Voorwaarde is wel dat de gemeente een schappelijke prijs rekent. De initiatiefnemers hopen dit met steun vanuit de gemeenteraad en het stadsbestuur te bewerkstelligen.

Van de Loo: “We willen in Amsterdam kunnen sterven en begraven worden. Het is toch gek dat ik als Amsterdamse niet in mijn eigen stad begraven kan worden?”

Grafrechten verlengen

In de huidige situatie is het op papier mogelijk eeuwige grafrust te realiseren, door iedere tien jaar de grafrechten te verlengen. Dat kan praktisch lastig zijn, aldus Van de Loo. “Je moet verzekerd zijn van nabestaanden die dat blijven doen. Je zadelt je kleinkinderen op met enorme kosten. Er kunnen situaties ontstaan waarbij iemand voor allemaal ooms en tantes steeds weer de grafrechten moet verlengen en financieren.”

Ook in andere gemeenten spelen initiatieven om een islamitische begraafplaats met eeuwige grafrust te realiseren. In steden als Den Haag, Rotterdam en Utrecht gaat het eveneens om particuliere begraafplaatsen.