Plan tegen vrijhouden lege parkeervakken

Regeling werkt in de hand dat bewoners en bedrijven parkeerplaatsen onnodig lang reserveren

"Wij zijn benaderd door bewoners uit de hele stad die zich groen en geel ergeren aan het feit dat er soms weken lang parkeerplekken zijn gereserveerd, zonder dat die worden gebruikt voor een verbouwing of iets dergelijks."



"In de Vossiusstraat in Zuid bijvoorbeeld zijn sinds twee weken vijf plekken voor drie maanden gereserveerd, terwijl de verbouwing nu nog niet eens is begonnen."



Spotgoedkoop

Het vreemde is dat de gereserveerde parkeerplaatsen spotgoedkoop zijn, zegt Van der Burg. De kosten worden bepaald door het aantal vakken dat is besproken, níet de duur van de reservering.



"Volgens de tarieven kost het reserveren van 1 tot 2 vakken 111 euro, 2 tot 6 vakken kost 120 euro, 7 tot 10 vakken kost 129 euro en 11 tot 13 vakken 138 euro. Daar komt een vast bedrag van 110 euro aan leges bij voor het in behandeling nemen van de aanvraag. Dit is een rare situatie."



Plekken staan nu leeg, zegt Van der Burg. "De regeling werkt in de hand dat bewoners en bedrijven onnodig lang parkeerplaatsen reserveren, aangezien langer reserveren geen extra kosten met zich meebrengt."



"Een aanvrager die de ruimte slechts kort nodig heeft, kan geneigd zijn om 'voor de zekerheid' langer te reserveren, want er is al voor betaald."



De VVD komt daarom met een initiatiefvoorstel om de kosten mede te gaan baseren op de duur van de reservering.