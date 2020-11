Plan tegen drukte: betalen voor een dagje Amsterdam

De Kalverstraat, voor de coronacrisis. Beeld ANP

Amsterdam&Partners, het voormalige citymarketingbureau, adviseert om de bezoekerseconomie de komende jaren helemaal anders in te richten. Met bewoners, ondernemers en de cultuursector zijn aanbevelingen gedaan die ervoor moeten zorgen dat in 2025 meer mensen profiteren van de toeristische belangstelling voor de stad en tot minder overlast leiden voor met name de binnenstadbewoners.

“Door corona ondervinden we als Amsterdammers aan den lijve wat we missen door het wegblijven van de bezoekers, maar ook hoe leuk het is om klant, gast of bezoeker te zijn in eigen stad,” zegt Geerte Udo, directeur van Amsterdam&Partners. Zij zegt dat een deel van de Amsterdammers de afgelopen jaren vervreemd is geraakt van de eigen stad door de enorme toestroom van toeristen.

Herziening toeristenbelasting

Een van de meest in het oog springende suggesties is een herziening van de toeristenbelasting, zodat dagjesmensen meer gaan bijdragen. Nu wordt het grootste deel van de toeristenbelasting, die in betere tijden bijna 200 miljoen euro per jaar oplevert, opgebracht door hotelgasten die overnachten in de stad. Ook stadsgidsen en rondvaartrederijen moeten een kleine toeristenheffing afdragen, maar verder worden mensen die alleen overdag in de stad zijn niet belast.

“Gemiddeld is de helft van de toeristen een dagbezoeker. Wij vinden het niet oké dat de druk nu bijna helemaal bij de hotels en de rederijen ligt,” zegt Udo. “Dit betekent niet dat je tol moet heffen voor iedereen die van buiten komt, maar ons advies is om te onderzoeken of een city tax sturend of ontmoedigend kan werken.”

Daar staat tegenover dat bewoners wat Udo betreft meer moeten profiteren van de rijkdom die het toerisme de stad oplevert. Een van de adviezen is een bewonerspas te introduceren, waarmee voordeeltjes en extra’s te verdelen zijn bij musea en winkels. “Verleid bewoners om zelf meer gebruik te maken van de stad en te genieten van het enorme aanbod, op die manier worden ondernemers en de cultuur ook minder afhankelijk van bezoekers.”

Rosse buurt

Amsterdam&Partners sluit zich aan bij de groeiende groep instanties die pleit voor veranderingen in de rosse buurt. ‘Herontwerp raamprostitutie en coffeeshops in de binnenstad gericht op het ontmoedigen van de grote toestroom bezoekers die alleen voor dit aanbod naar Amsterdam komen,’ luidt het advies. Ook adviseert Udo om vakantieverhuur in woningen zo snel mogelijk in de hele stad te verbieden. “Daar zijn bewoners en ondernemers het over eens. Hierdoor kun je snel een groot aantal bedden opheffen.”

Het Airbnbverbod en een aantal andere adviezen van Amsterdam&Partners zijn de afgelopen jaren al eerder gegeven of uitgeprobeerd. Denk aan het tegengaan van een eenzijdig winkelaanbod, het aanscherpen van venstertijden voor bezorgdiensten, of het uitbreiden van de reinigingsteams in de binnenstad. Maar Amsterdam&Partners heeft volgens Udo bewoners, bedrijven en de cultuursector voor het eerst bij elkaar gebracht. “Dé bewoner of dé ondernemer bestaat niet, maar deze voorstellen verenigen een groot deel van hen.”

Amsterdam&Partners, een organisatie waarin de VVV, stadspromotie en het Uitbureau zijn opgegaan, werkt voor de hele metropoolregio. Er werken tachtig mensen, onder meer in de I Amsterdamwinkels.