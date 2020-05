Plan sekswerkers om eerder dan 1 september open te kunnen

Beeld ANP

Red Light United, de belangenvereniging van raamprostituees op de Wallen, stelt dat het een illusie is om te denken dat sekswerk stopt vanwege de maatregelen rond het coronavirus. Sekswerkers op de Wallen krijgen momenteel financiële ondersteuning. Dat is volgens Red Light United niet genoeg om aan de hoge kosten van onder meer de huur van panden te voldoen. Daarom hebben sekswerkers vaak geen andere keus dan de illegaliteit in te gaan, aldus de belangenvereniging.

“Dat sekswerkers gewoon doorgaan is een feit, maar hoe langer het verbod duurt hoe meer de illegaliteit toeneemt met alle risico’s van dien. Wij zijn er daarom voorstander van om legaal sekswerk eerder mogelijk te maken dan 1 september, maar dan wel onder strengere voorwaarden,” zegt Felicia Anna, voorzitter van Red Light United.

In het voorstel staat onder meer dat zowel de sekswerker als de klant latex handschoenen en mondkapjes moeten dragen, orale seks en zoenen niet is toegestaan en seks alleen wordt aangeboden in posities waar men met het gezicht van elkaar wegkijkt.

Het protocol, dat tevens wordt gesteund door de raamexploitanten op de Wallen, is inmiddels opgestuurd.