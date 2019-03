Plan om AF-KLM 'de beste ter wereld te maken'

Volgens Hoekstra is het "van cruciaal belang'' van zowel Nederland als Frankrijk dat de luchtvaartmaatschappij beter gaat presteren. Het toekomstplan moet eind juni af zijn.



Hoekstra was vrijdagmorgen vroeg naar Parijs gekomen om uit te leggen waarom de Nederlandse staat zonder medeweten en tot onaangename verrassing van de Fransen aandelen in de houdstermaatschappij heeft gekocht. Daardoor heeft de Nederlandse staat sinds woensdag net als de Fransen 14 procent van de aandelen in de houdstermaatschappij.



Na een gesprek van ruim anderhalf uur op het Franse ministerie van Financiën leek de kou uit de lucht en verschenen beide bewindslieden voor een korte persconferentie. Vlak daarvoor zetten de Fransen nog gauw even de Nederlandse vlag naast die van Frankrijk en de EU.



Onorthodoxe maatregel

Beide partijen gaan wel nog rond de tafel zitten om afspraken te maken die moeten voorkomen dat er weer conflicten ontstaan. Hoekstra gaf toe dat de geheime aandelenkoop een onorthodoxe maatregel was. "Maar wat we gedaan hebben toont onze commitment aan de Franse staat.''



Le Maire zei dat Frankrijk en Nederland "Europese partners en vrienden zijn.'' Over de positie van KLM-topman Pieter Elbers repten ze niet, maar in een schriftelijke verklaring onderstrepen Hoekstra en Le Maire hun steun aan de baas van AF-KLM, de Canadees Ben Smith.



De werkgroep die nu een plan gaat opstellen om Air France KLM concurrerender te maken wordt voorgezeten door de Nederlandse thesaurier-generaal Christiaan Reebergen en zijn Franse ambtgenoot Martin Vial.