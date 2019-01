Plan fietsroute Haarlemmerstraat stuit op verzet

Met name het sneuvelen van de betonnen brug over de Korte Prinsengracht is een aantal buurtbewoners tegen het zere been: het zou onveilig zijn.



Uit verkeerskundig onderzoek door De Baan Verkeersadvies in opdracht van de buurtbewoners blijkt dat het veiliger is de hoge brug intact te laten omdat fietsers en auto's elkaar op deze manier zonder problemen kunnen kruisen.



Als de brug 95 tegen de vlakte gaat, wordt het hier volgens het onderzoek 'erg complex': 'De 4900 fietsers dienen hier een drukke autoroute met 9880 voertuigen gelijkvloers te kruisen.'



Onzinnige sloop

Het vervangen van de hoge brug voor een lagere, is een belangrijk onderdeel van de nieuwe fietsverbinding, waarvan wethouder Sharon Dijksma eind november de plannen bekendmaakte.



Door de groei van het aantal fietsen en scooters, is de route over de Haarlemmerstraat en de Haarlemmerdijk een van de drukste fietsroutes van de stad geworden: dagelijks maken 20.000 fietsers en evenzoveel voetgangers van de straat gebruik. Door het aanbieden van een evenwijdige verbinding zou er in de Haarlemmerstraat en op de Haarlemmerdijk meer ruimte komen.