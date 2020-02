Plan die afspraak een uurtje later: Amsterdamse bedrijven leren spits vermijden

Beeld ANP

Wie geregeld in de file staat weet: van de spits wordt niemand blij. Het levert stress op, is slecht voor het milieu en maakt Amsterdam minder toegankelijk en bereikbaar. Gesubsidieerd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu adviseert stichting Breikers grote bedrijven in de regio Amsterdam hoe ze hun werknemers kunnen stimuleren buiten de spits te reizen.

Onder de aangesloten bedrijven zitten onder andere ING, ABN Amro, Akzo Nobel, Microsoft en Sanoma die hun kantoren in Amsterdam of net daarbuiten hebben. Maar ook publieke organisaties zoals het Amsterdams Medisch Centrum, het OLVG ziekenhuis, de politie, Waternet en de gemeente zelf zijn klant van de stichting. In totaal hebben de organisaties zo’n 250.000 mensen in dienst.

Zomerdagen

“Ons doel is elk jaar 2500 mensen minder in de spits te laten reizen in de metropoolregio Amsterdam,” vertelt directeur van de stichting Rein Aarts. “Tot nu toe lukt dat aardig: we zijn in 2015 begonnen en sinds deze week staat de teller op 10.000 mensen minder die in de spits naar hun werk gaan.”

Er reizen per dag grofweg twee miljoen mensen binnen Amsterdam, naar Amsterdam of door Amsterdam om naar hun werk te komen. Van dat aantal reist volgens Aarts een groot deel in de spits. “De schattingen zijn 1 miljoen mensen per dag.” 10.000 werknemers is daar maar een klein aandeel van. Maar volgens Aarts zijn het alle kleine beetjes die helpen en het effect is groot. “In de zomerdagen zijn de straten een stuk rustiger, en toch is er dan maar 5 procent minder verkeer in de spits.”

Een uurtje later

De oplossingen zijn simpel: stimuleer werknemers om op de fiets te komen, geef ze vaker een thuiswerkdag of pas de werktijden aan. “Wij kijken samen met een bedrijf hoe zij hun werkvloer hebben ingericht en welke maatregelen bij hen passen,” legt Aarts uit. “Waarom zou je bijvoorbeeld een afspraak per se om 8.30 uur moeten inplannen? Dat kan misschien best een uurtje later, als je dan de spits vermijdt.”