Plakken vóór het woonprotest: ‘Mensen zitten in de shit’

Posters voor het Woonprotest worden door heel de stad geplakt. Beeld Marc Kruyswijk

Niets plakt zo lekker wild als koffiemelk. De plakteams van de SP, ervaren in het metier, zwermen uit over de stad gewapend met posters, borstels en spuitbussen vol met, jawel, koffiemelk. Fractievoorzitter Erik Flentge sproeit uitbundig, medewerker Jim Haye zorgt dat de posters recht hangen. Een voorbijganger op de Marnixkade vraagt wat dat voor posters zijn. “Zondagmiddag, woonprotest!”

Komende zondag is de langverwachte demonstratie tegen het groeiende tekort aan goede en betaalbare woningen. De manifestatie heeft momentum, zoals dat heet: de nood is hoog. Maar om niets aan het toeval over te laten zijn politieke en maatschappelijke organisaties dezer dagen drukdoende om de boodschap van het actiecomité zo goed als mogelijk te verspreiden. De Amsterdamse SP verzamelt deze maandagavond bij het hoofdkwartier in de Laurierstraat en pakt alle mogelijke plakplekken ten westen van de Jordaan.

In de shit

Hoognodig, zegt Flentge, bij de peptalk voorafgaand aan het wildplakken. “Wij steunen deze manifestatie, dus laten we proberen te zorgen dat zo veel mogelijk mensen weten wat er zondag aan de hand gaat zijn. Heel veel mensen zitten in de shit, daar moet iets tegen gebeuren en daar gaan wij bij helpen.”

Terwijl de stad uit zijn voegen barst van de mensen die genieten van het zomeravondweer, plakken de plakkers onverdroten voort. Fractiemedewerker Jim Haye doet het met liefde, zegt hij. “De problemen zijn enorm, ik heb zelf tot mijn 31ste thuis gewoond: er was geen woning beschikbaar. Pas na twaalf jaar op de wachtlijst, kreeg ik een fijne woning aangeboden in Zuidoost.” Marja, die ook meeplakt, heeft net gehoord dat ze eind september haar antikraakwoning moet verlaten, alternatieve woonruimte is er nog niet.

Politieke wil

Er is zoveel mis in de volkshuisvesting, zegt Flentge, terwijl hij de zoveelste poster ophangt op het Kwakersplein. “Neem de verhuurderheffing, een extra belasting voor woningbouwcorporaties. Het gevolg was dat de corporaties de huren verhoogden en ook nog minder sociale huurwoningen bouwden. Dat kost de Amsterdamse sociale huurder op jaarbasis 200 miljoen euro. Die verhuurdersheffing zou onmiddellijk moeten worden afgeschaft.”

De opkoopbescherming vinden Flentge en zijn collegaplakkers een goede zaak. “Het rijk maakt het mogelijk dat gemeenten per 1 januari harder kunnen optreden tegen investeerders die woningen in de stad opkopen en ze vervolgens voor veel geld doorverhuren. Hopelijk kunnen we die zo snel mogelijk invoeren in Amsterdam.”

Helemaal uitzichtloos is het dus niet, meldt Flentge in zijn toespraakje tot de manschappen. Hij wijst ook op de cijfers die maandag bekend werden, waaruit bleek dat de woninghuren sinds de jaren zestig niet zo weinig zijn gestegen. “Gemiddeld zijn huurders sinds 1 juli 0,8 procent meer kwijt aan huur dan vorig jaar. Dat komt door de beslissing van de overheid om de kale huren voor sociale huurwoningen te bevriezen in verband met corona. Het is dus mogelijk om het steeds duurder worden van woningen te stoppen, maar dan moet er wel politieke wil voor zijn.”

