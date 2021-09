Plaatsen nieuwe glasbescherming in kamer Anne Frank deels gelukt

De eerste nieuwe vitrine wordt vanaf de Westermarkt in Anne Franks kamer in het Achterhuis getakeld. Beeld ANP

Eén wand in Annes oude slaapkamer bleek niet helemaal recht te zijn, ondanks een versteviging die een timmerman had aangebracht. Daarom kon aan die wand de vitrine nog niet worden geplaatst, zegt Teresien da Silva, hoofd collecties van de Anne Frank Stichting.

Maandag overlegt het museum hoe dit kan worden opgelost. “En dan is het volgende week ook geregeld,” aldus Da Silva. Ze noemt het logisch dat een oud pand hier en daar scheef is.

Dichter bij de plaatjes

De huidige glasbescherming van 10 centimeter dikte zou in een bijna 48 uur durende operatie worden vervangen door nieuwe, veel dunnere glasplaten van maar 3 centimeter. Hierdoor kan de bezoeker veel dichter bij de plaatjes komen. Bovendien kunnen de nieuwe vitrines relatief gemakkelijk worden geopend voor controle of eventueel restauratie.

Voor de vervangingsoperatie was het Anne Frank Huis woensdag eerder dichtgegaan, donderdag was het sowieso dicht vanwege de feestdag Jom Kippoer. Vrijdag moest de operatie klaar zijn, waarna de deuren om 12.00 uur weer zouden opengaan.

Dat is ook gebeurd, al was de klus dus nog niet geklaard. “We hebben de betreffende wand snel behangen met replicabehang. De plaatjes zijn zolang ergens veilig opgeborgen. Bezoekers konden wel in de kamer kijken, maar er stond een bewaker voor de wand zonder vitrine,” zegt Da Silva. De andere wand is wel volgens plan voorzien van de nieuwe glasbescherming.

De hele operatie, waarbij de 300 kilo wegende vitrines met bekisting via een hijskraan door het raam van Annes kamer getakeld werden, kost ongeveer 100.000 euro. Het museum heeft daarvoor een subsidie gekregen.

Tijdelijke tentoonstelling

Wie meer wil weten over de plaatjes en ansichtkaarten waarmee Anne haar kamer versierde, kan terecht op een tijdelijke tentoonstelling in het museum. Het zijn onder meer foto’s van Hollywoodsterren zoals de Lane Sisters, later aangevuld of zelfs overgeplakt met afbeeldingen uit de kunstgeschiedenis.

Anne Frank zat vanaf 6 juli 1942 tot 4 augustus 1944 ondergedoken in het achterhuis van het bedrijf van haar vader Otto aan de Amsterdamse Prinsengracht. Ze werd overgebracht naar Auschwitz en later naar Bergen-Belsen, waar ze kort voor de bevrijding overleed aan vlektyfus. Het dagboek dat Anne bijhield werd onder de titel Het Achterhuis uitgebracht in 1947 en is nu een van de meest gelezen boeken ter wereld.