Pizzabezorgers ook op Amsterdamse schoolplein een last?

Beeld Getty Images

Uit een belronde langs Amsterdamse middelbare scholen blijkt dat de meeste scholen het probleem niet herkennen. Vaak hebben ze een kantine en meer dan genoeg aanbod in de buurt, dus er is geen sprake van een grootschalig verbod op bezorgers.

De Open Schoolgemeenschap Bijlmer in Zuidoost heeft ‘in het verleden wel eens een bezorger voor de deur gehad’. “Leerlingen gaan dan naar buiten, de poort uit, want bezorgers mogen niet op het schoolplein komen. In principe is junkfood verboden op school, maar als leerlingen naar buiten gaan is dat lastig te handhaven.”

Voor de meeste scholen is er dan ook geen apart beleid nodig. Carry Versteeg, directiesecretaresse van het Over-Y College in Noord, ziet nooit scooters van McDonalds of andere bezorgdiensten. “We hebben een kantine en als leerlingen iets anders willen gaan ze naar de supermarkt.”

Dat geldt ook voor het Calandlyceum in Nieuw-West, zegt woordvoerder Marike van Wetering. “Op het schoolplein komen geen bezorgers, en dat zouden we ook niet goedkeuren. Alleen op open dagen bestellen we wel eens een pizza voor de leerlingen die meehelpen. Je kunt kinderen opvoeden, maar niet dwingen om alleen maar gezonde broodjes te eten. In onze kantine liggen gezonde dingen, maar ook kaasbroodjes. Alsnog komen leerlingen met tassen vol chips het schoolplein op.”

In Amsterdam is het zonder een maaltijdbezorger in te schakelen al heel makkelijk om aan eten te komen. Op het Fons Vitae in Zuid worden dan ook geen pakketjes of maaltijden bezorgd. “Wij zitten op een locatie waar alles bij de hand is.” De Bredero Mavo in Noord: “Wij hebben een kantine, een winkelcentrum en een dönerzaak naast ons. Gelukkig hebben we geen bezorgers.”

Spuigaten

De Gezonde School, een project van de GGD Amsterdam om gezonde voeding op scholen te bevorderen, kan niet direct antwoord geven op de vraag of het bezorgen van van eten op middelbare scholen vaak voorkomt. “Het zal incidenteel heus wel gebeuren, maar het loopt zeker niet de spuigaten uit,” zegt projectleider Wilco Schilthuis. “Als het een grootschalig probleem was, hadden wij het wel in ons team besproken.”

De Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS) reageert verbaasd. “Onze adviseurs zien in het hele land een toename in bezorgdiensten op scholen. Bijzonder dat Amsterdamse scholen dat beeld niet herkennen,” zegt persvoorlichter Rob van Ooijen. “Die toename is niet zo raar, omdat er in het algemeen meer wordt bezorgd. Maar wij horen zeker vaker dat scholieren fastfood laten bezorgen, en dat het op sommige scholen wordt verboden.” De AVS doet zelf geen onderzoek en kan geen namen van scholen noemen die maatregelen nemen tegen bezorgers. “Het is aan de school zelf om het beleid te maken, eten is de eigen verantwoordelijkheid van leerlingen.”

Kleding

Lastiger is het bezorgen van pakketjes met bijvoorbeeld kleding op scholen. Van Ooijen: “Die worden bij de conciërge bezorgd, omdat er niemand thuis is of omdat de leerlingen niet willen dat iemand ziet wat er in het pakketje zit. Een leerling maakte het zelfs zo bont een briefje neer te leggen bij de conciërge dat hij net te laat was, en of het in de klas bezorgd kon worden.”

Volgens de gebelde Amsterdamse scholen komt dat niet voor. PostNL kan ook niet zeggen of er een toename is in het bezorgen van pakketjes op scholen. “Onze collega’s komen overal, dus ook op scholen, maar we vragen niet wat er in een pakketje zit of voor wie het is bedoeld,” laat een woordvoerder weten.

Thuisbezorgd.nl heeft geen specifieke cijfers over het aantal scholieren dat eten besteld, zegt woordvoerder Joris Wilton. “Het zal ongetwijfeld wel eens voorkomen, maar ik heb niet het idee dat scholieren grootschalig eten bestellen. Bovendien, vroeger gingen leerlingen puddingbroodjes halen bij de bakker, of iemand ging op de brommer naar de pizzeria om voor de hele klas pizza te halen. Nu is bestellen een hoop makkelijker geworden. Wij hebben geen signalen dat onze bezorgers met scooters en fietsen opgelijnd staan op het schoolplein. We zien ook niet aan het adres of het om een school gaat. Bovendien bestellen leraren ook vaak eten op een klassenavond. Daarnaast is eten bestellen best kostbaar.”

Een bezorger van een vestiging van Domino’s Pizza in de Pijp bezorgt incidenteel op middelbare scholen. Hij heeft nog nooit meegemaakt dat een school daar moeilijk over deed. “Wij bezorgen bij de balie, voor ons is dat lekker makkelijk. Hoeven we in ieder geval geen trap op.”

Kortom, het bestellen van eten en pakketjes op school lijkt nog niet op grote schaal te gebeuren in Amsterdam. Maar, het nieuws over een verbod brengt scholieren wel op ideeën. De 14-jarige zoon van een collega: “Ik heb het zelf nog niet gezien bij mij op school, maar wat een goed idee. Ga ik ook doen.”