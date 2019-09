Pizza Maffia wil dominantie Thuisbezorgd doorbreken

Een bezorger van Thuisbezorgd.nl verwerkt een bestelling. Beeld Robin van Lonkhuijsen/ANP XTRA

Hans Boersma heeft niets met horeca, maar als eigenaar van een online marketingbureau des te meer met internet. Toch gaat er geen kerstfeest bij de familie voorbij zonder dat het over bezorggigant Thuisbezorgd gaat.

“Veel restaurants zijn afhankelijk van bezorgingen via Thuisbezorgd, sommige wel voor 80 procent van hun omzet,” zegt de Amstelvener. “Met de voortdurende verhoging van de tarieven en de aanpassing van de commissies wordt het voor veel restaurants steeds moeilijker om daar nog geld aan te verdienen. Die voelen zich een soort keukenhulp voor Thuisbezorgd.”

Het restaurant van zijn zwager stopte zelfs met het bezorgplatform. “Dat scheelde hem wel 10 procent omzet, maar het gaf ook veel rust.” Zijn Chinese schoonouders, ook restauranthouders, denken er net zo over, maar durven niet.

De pijn zit vooral in de 13 procent die Thuis­bezorgd van elk bezorgbedrag opstrijkt. Een percentage dat volgens Boersma met allerlei aanvullende kosten flink kan stijgen. Juist deze zomer kondigde Thuisbezorgd aan dat restaurants nu moeten betalen voor een prominente plek in de zoekresultaten.

Geen verdienmodel

Dat zette websitebouwer Boersma, in combinatie met die kerstconversaties, op het spoor. “Ik weet hoe ik bedrijven online onder de aandacht kan brengen, zonder al die toeters en bellen van Thuisbezorgd,” zegt hij. “Op zo’n manier dat restaurants weer zelf aan het roer staan, zonder afdrachten als rib uit hun lijf.”

Deze zomer, toen de webbranche haar traditionele zomerdip beleefde, zette hij met zijn ­bedrijf zoeksite Pizza Maffia op. De klant die er zijn keuken op heeft gevonden, klikt door naar de website van het restaurant om daar te bestellen. De bestellingen gaan via de eigen websites van restaurants. “Wij leveren het platform, zij moeten het menu en de prijzen bijhouden en de bestellingen afwikkelen. Ik vind dat ook de verantwoordelijkheid van de ondernemer.”

Waar Thuisbezorgd ruim achtduizend restaurants vertegenwoordigt, heeft Pizza Maffia er naar eigen zeggen nu vijfhonderd, het merendeel in Amsterdam en Amstelveen. Vermelding kost niets en er is geen afdracht per bestelling. Een verdienmodel is er dan ook nog niet. “We kunnen als webbureau de restaurants wel helpen met het opzetten en onderhouden van een website. En we zijn bezig met het opzetten van een online betaalsysteem, dat we tegen kostprijs willen aanbieden.”

Pizza Maffia is lang niet de eerste die zich, klimmend op de schouders van de oranje marktleider, als alternatief afficheert. Alternatieve bezorgdiensten, afgezien van zelfbezorgers Uber Eats en Deliveroo, zijn echter nooit aangeslagen. Ook niet die van brancheorganisatie Horeca Nederland, dat vorig jaar luidkeels dreigde een eigen bezorgsite op te zetten, maar die plannen al snel weer afblies.

Dat neemt niet weg dat de organisatie nog ­altijd kritisch is. Horeca Nederland pleit nu bij kabinet en Kamer voor wettelijke regels om horeca-ondernemers beter te beschermen tegen het ‘bezorgoligopolie’ van Thuisbezorgd, Uber Eats en Deliveroo. “Betalen voor de plek op de ranglijst past in de trend dat de tarieven op die platforms steeds hoger worden,” zegt een woordvoerder, “terwijl met het groeiende gebruik de tarieven juist zouden moeten dalen.”

Commissievoordeel

Pizza Maffia wil zich volgens Boersma vooral als aanvulling op de marktleider lanceren. “Ik zeg ook niet: stop met Thuisbezorgd, maar wed op twee paarden. Dan kun je altijd nog kiezen.”

Waar restaurants commissie kunnen uit­sparen, is het voordeel voor de consument minder duidelijk – ook omdat er vanwege hun voorwaarden geen prijsvoordeel is als een restaurant, ook bij Thuisbezorgd, Deliveroo of Uber Eats is aangesloten. Boersma rekent op solidariteit. “Je ziet dat consumenten bewuster worden bij wie ze zaken doen. Wil ik als consument bestellen bij een dienst die zijn partners aantoonbaar in de problemen brengt?”

Als het restaurant het commissievoordeel in eigen zak steekt, dan zal Pizza Maffia weinig klanten trekken. “Het zou een goed idee zijn als restaurants het voordeel via de prijs met de klant delen, maar wij kunnen dat niet aangeven. Dat blijft de keuze van het restaurant.”