Pinnen? Deze Amsterdammers betalen liever contant: ‘Cash is persoonlijk, socialer’

Illustratie geld automaten geldautomaten geldmaat krant 17 augustus 2022 Beeld Vincent Spiering

Het is ergens ook wel een beetje een daad van verzet, zegt Kick Schrikkema (25). “Waarom moet je alles digitaal doen? Wat als de stroom uitvalt, dan kan je helemaal niets meer. Cash is handig, dan weet je dat je altijd en onder alle omstandigheden kunt betalen.”

Schrikkema heeft onlangs de smartphone ook weggedaan. “Een Nokia is goed genoeg, het staat me tegen dat je continu met van alles en nog wat in verbinding moet staan. Contant geld is persoonlijk, socialer. En op de markt bijvoorbeeld heb je het ook echt nodig: niet alle koopmannen hebben een pinapparaat.”

Cash verliest terrein

Schrikkema behoort als bezitter van een gevulde portemonnee tot een uitstervend ras. Want baar geld verliest terrein, fysieke muntjes worden schaarser. Pak de cijfers van de Betaalvereniging erbij en je ziet dat de Nederlander allengs minder geld opneemt bij pinautomaten.

In 2017 werden nog iets meer dan 300 miljoen keer gepind, in 2021 was dat al teruggelopen tot een schamele 119 miljoen keer. En dat is ook terug te zien in het totaal van de opgenomen bedragen: in 2017 pinden Nederlanders nog voor 43 miljard euro bij de pinapparaten, vier jaar later is dat teruggelopen tot 23 miljard. Opvallend: kennelijk pinnen we minder vaak, maar gemiddeld wel meer per keer.

Logisch genoeg werd in dezelfde periode in winkels steeds meer met pin betaald. In 2017 werd nog ruim 3,8 miljard keer met de bankpas of de telefoon afgerekend, in het afgelopen jaar ging het om bijna 4,5 miljard betalingen.

Plofkraken

De discussie over nut en noodzaak van bankbiljetten is de laatste weken weer opgelaaid door de serie van plofkraken waarbij veel schade werd veroorzaakt. En behalve de ravage die het iedere keer oplevert, vrezen omwonenden voor hun veiligheid. De roep om contant geld zwelt daardoor weer aan. Wie heeft er nog cash nodig?

Voor alle duidelijkheid: het aantal pinautomaten in Nederland neemt al tijden af: het wordt voor banken te kostbaar om een netwerk van duizenden pinapparaten in stand te houden wanneer die minder en minder worden gebruikt. Enkele jaren geleden bundelden een aantal banken de krachten en werd de Geldmaat geïntroduceerd: neutrale pinapparaten.

Steeds meer banken vragen ook geld voor de opname van contant geld. Een kwalijke zaak, vindt de Consumentenbond. Contant geld is een wettig betaalmiddel en dus zou het gebruik ervan volgens de consumentenorganisatie door banken volledig gefaciliteerd moeten worden. Het is volgens de Consumentenbond niet aan banken om het gebruik van contanten actief te ontmoedigen en wil dat de politiek ingrijpt.

25 cent per keer

Pinnen is veiliger. Om die reden is het op steeds meer plekken niet mogelijk om contant te betalen. En, zegt Pindirect, dat pinautomaten levert: het is goedkoper voor ondernemers. Hoewel een pintransactie gemiddeld tussen de vijf en de twintig cent per transactie kost, kost een contante betaling gemiddeld 25 cent per keer. Volgens Pindirect zijn de kosten van contante betalingen meer ‘verborgen’ voor de ondernemer, zoals een geldverzekering of het storten van geld, terwijl de kosten voor een pintransactie transparant en zichtbaar zouden zijn.

Toch zijn er nog veel mensen die contant geld gebruiken. Bob van Weijdom Claterbos (86) pint iedere week ‘een bescheiden bedrag’. “Als je het in je portemonnee hebt, geef je het minder snel uit. Bovendien geef ik daarmee aan banken het signaal af dat contant geld nog wordt gebruikt. Zie het als een waarschuwing dat ze het niet moeten afschaffen.”

Zelfbescherming

Juliette Kosterman rekent ook de meeste boodschappen cash af. Zelfbescherming, zegt de studente. “Iedere week vijftig euro. Dan weet ik: daar moet ik het mee doen. Alleen als het echt niet anders kan, betaal ik met mijn pasje. Of dat vaak voor komt? Hm, tja, best vaak. Maar toch helpt het.”

En dan is er nog Debby die niet met haar achternaam in de krant wil. “Ik heb geen verblijfsvergunning en ook geen bankrekening. Mijn klanten betalen me altijd cash, op die manier laat ik niet zoveel sporen achter.”