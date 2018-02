Piloten van Transavia dreigen met staking

Afgelopen vrijdag is opnieuw tevergeefs onderhandeld en het geduld van de vliegers is op, aldus een woordvoerder van de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers (VNV).



De piloten bij de goedkopere dochtermaatschappij van KLM zitten al meer dan een jaar zonder cao. Belangrijkste struikelblok in de onderhandelingen is de roostervoering.



Flyers

De werktijden voor de vliegers zijn zo onvoorspelbaar, dat het haast onmogelijk is het werk te combineren met bijvoorbeeld gezinstaken of hobby's. "Je kunt bijna niks plannen. Dat zorgt voor veel stress bij gezinnen," aldus de zegsman.



De piloten delen dinsdag flyers uit op de luchthavens Schiphol, Eindhoven en Rotterdam waarin zij passagiers waarschuwen voor mogelijke acties in de tweede helft van februari.



"Wij doen dat met pijn in het hart," aldus de woordvoerder.