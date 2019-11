‘Piloot toetste waarschijnlijk per abuis code 7500 in’

Marechaussee op Schiphol. De Koninklijke Marechaussee onderzocht een vliegtuig met de bestemming Madrid. Het kapingsalarm bleek achteraf per ongeluk te zijn geactiveerd. Beeld ANP

“Elke piloot krijgt vóór vertrek van de luchtverkeersleiding een unieke code zodat zijn vlucht gevolgd kan worden,” zegt vluchtcoördinator Gerben van ‘t Hof, voorheen jarenlang werkzaam als journalist bij het AD.



“Die code moet de piloot invoeren in de zogeheten transponder, een soort zendkastje. Los van deze unieke codes bestaan er ook drie universele codes die elke vlieger bij een afwijkende situatie in moet typen, zodat de luchtverkeersleiding direct gealarmeerd wordt. Dat zijn drie codes die elke piloot in opleiding uit het hoofd moet leren: een code voor als de radio kapotgaat, een code voor als er een groot technisch probleem is en, inderdaad, een code voor een kaping. Die code is 7500.”



Mogelijk, zegt Van ‘t Hof, heeft de piloot van de Spaanse maatschappij dus een vluchtcode gekregen die op de ‘kapingscode’ leek, waarna abusievelijk de volledige ‘kapingscode’ is ingedrukt. “Zoiets gebeurt heel zelden, maar het kán wel.”

Discreet

Er treedt dan direct, zonder verdere communicatie, een heel veiligheidsprotocol in werking omdat de piloot dus in theorie in groot gevaar zou kunnen zijn. “De bedoeling is natuurlijk dat dit alles op een discrete, kalme manier gebeurt zodat passagiers of anderen niet in paniek raken.”

Van ‘t Hof gaat er niet vanuit dat de piloot na zo’n blunder zijn congé krijgt. “Als buitenstaander zou je misschien denken dat een piloot zwaar op zoiets wordt afgerekend. Maar in de luchtvaart bestaat er iets wat ‘just culture’ heet, waarbij het bespreekbaar maken van fouten juist wordt aangemoedigd: de veiligheid van de luchtvaart vaart daar wel bij.” Van ‘t Hof erkent wel dat de piloot waarschijnlijk met schaamrood op de kaken rondloopt. “Hij zal geen goede dag gehad hebben, nee.”

Het valse alarm zorgde woensdagavond voor massale aanwezigheid van hulpdiensten op de luchthaven en een uitgebreid onderzoek van de marechaussee. Leden van de Dienst Speciale Interventies (DSI) werden naar het toestel gestuurd. Ook premier Rutte en minister Grapperhaus stonden op scherp. Vliegmaatschappij Air Europa heeft inmiddels excuses aangeboden voor de fout met grote gevolgen.