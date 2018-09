Piloot hoopte dat 'god zou ingrijpen' bij ontsnapping

Helikopterpiloot G.B. hoopte dat god zou ingrijpen Zijn advocaat

Zijn advocaat Henk Koopman hamerde er in zijn pleidooi op dat de piloot de politie in geuren en kleuren heeft verteld over het bevrijdingsplan, maar nergens over een kaping - op de voorbereiding waarvan forse straffen staan.



G.B. zegt dat hij al in Colombia onder druk was gezet, al heeft hij ook gezegd dat hem 100.000 euro was geboden voor zijn cruciale medewerking.



Geen bevrijding

Met het stelen van drie snelle vluchtauto's, met de (zware) wapens die de groep bij zich had en met het fabriceren van kraaienpoten om de politie mee af te schudden had de Colombiaan volgens Koopman niets te maken.



Volgens Koopman hoopte G.B. dat 'god zou ingrijpen' en zou hij op het moment suprême niet in de helikopter zijn gestapt omdat hij niet in staat was dat type te vliegen. Tegen G.B. is zes jaar cel geëist.



Ook Rachid el M. (22), die van justitie negen jaar cel moet krijgen voor zijn 'coördinerende rol' in het plan, moet van raadsman Jan-Hein Kuijpers worden vrijgesproken. Omdat het van de helikopterkaping nooit is gekomen, laat staan van de bevrijding, maar ook bij gebrek aan bewijs dat El M. een sleutelrol speelde in het filmische bevrijdingsscenario.