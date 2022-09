Pilaar van het fonkelnieuwe Jakoba Mulderhuis schampt fietspad aan de Mauritskade

Het Jakoba Mulderhuis aan de Mauritskade. Het gebouw staat erg dicht op het fietspad. Beeld Daphne Lucker

Wie door de ramen bij het fonkelnieuwe Jakoba Mulderhuis op het Rhijnspoorplein naar binnen tuurt, ziet veel licht, ruimte en videachtige terrassen, maar we wagen ons in deze rubriek niet aan een recensie van dit HvA-gebouw, we beperken ons even tot de pilaren. Kloeke poten zijn het. Een trio aan forse, constructieve palen. Drie stevige jongens in een schuine rij. Als woudreuzen zo dik.

Maar zien we dat nou goed? Staat er een pilaar nou echt óp het fietspad van de Mauritskade? Nee, zo blijkt als je er met je neus bovenop staat. Maar het scheelt bijna niets. Op een duimdikte na schampt hij het fietspad. De stratenmaker heeft er een precisiewerkje aan gehad om de trottoirband in te zagen tot hooguit enkele centimeters.

‘Pas op en wijk uit’

De paal schampt dus het fietspad. Dat dit niet helemaal de bedoeling is, verraadt een rood-wit waarschuwingspaaltje dat naast de pilaar op het fietspad is neergezet. Pas op en wijk uit, is de boodschap. Om die waarschuwing nog wat kracht bij te zetten is er met witte belijning gewerkt, die het fietspad als het ware samenknijpt, als een soort urban aderverkalking.

Handig is het allemaal niet.

“Er is bijna geen ruimte voor het fietspad dat hier altijd lag,” zegt Graham Hüner, die hier vaker komt. Het fietspad aan de andere kant breder maken, lijkt ook onbegonnen werk, want daar ligt een drukke rijweg met een voortdurende stroom aan auto’s.

De situatie zo laten, lijkt ook geen optie. Er is weinig voorstellingsvermogen voor nodig om je in te beelden dat fietsers tegen de paal aan beuken met fietstassen, bakfietsen, kinderbenen en wat al niet meer dat uitsteekt.

Gelukkig geen voetgangers

Een voordeel: op deze plek zal niemand oversteken. Dat scheelt weer voetgangers die achter zo’n paal tevoorschijn floepen, zoals Amsterdammers die weleens op de Kinkerstraat fietsen zullen herkennen als groot nadeel van de pilaren die dáár staan. Geregeld moet daar een fietser vol in de remmen.

Maar goed, de hamvraag is nu dus: wat is hier misgegaan? Is het gebouw te groot? Of ligt het fietspad gewoon niet goed? Hüner vreest hoe dan ook ‘luiheid of gebrek aan aandacht voor detail’. “Wat dat ironisch of triest maakt, is dat het gebouw naar Jakoba Mulder is vernoemd, de beroemde Nederlandse stedenbouwkundige.”

Reactie stadsdeel Oost Wie heeft er hier zitten slapen? De architecten van het gebouw? Of de gemeente bij de aanleg van het fietspad? Stadsdeel Oost kan er kort over zijn: “Het is een ontwerpfout geweest vanuit de gemeente,” zegt de woordvoerder. Het fietspad ligt dus niet goed. “De situatie wordt nu aan de centrale verkeerscommissie voorgelegd om te beoordelen welke aanpassingen er gewenst zijn.” Hoe lang dat duurt, kan de woordvoerder niet voorspellen. Tot die tijd moet het waarschuwingspaaltje zijn werk doen.

Heeft u ook een voorbeeld van een miskleun of ondoorgrondelijke ingreep in de stad? Mail het onderwerp naar anders@parool.nl.